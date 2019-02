"No habrá trato con los bancos", anuncian los afectados de iDental

Los afectados por el cierre de las clínicas de iDental en Gijón cierran una semana llena de buenas noticias. Después de que la Audiencia Nacional dictaminase el martes el bloqueo instantáneo de los créditos bancarios que las víctimas habían contratado para financiar sus tratamientos, ayer la directiva de la asociación compartió por fin los datos de los tres bufetes de abogados que se han "solidarizado" con el colectivo. "Teníamos a muchos compañeros que no se podían costear un abogado, pero las tarifas que se nos ofrecen ahora no pasan de los 360 euros y, si se gana el juicio, los bufetes se quedarán con las ganancias costas y devolverán el dinero cobrado", explicó Agustín Fernández.

Las tarifas reducidas de los tres bufetes seleccionados, sumadas a que parte de los afectados no superan el máximo de ingresos que les permite pedir un abogado de oficio, podrá "acelerar" un proceso legar que hasta ahora ha demostrado ser "demasiado lento", según reconoció la propia presidenta de la asociación, Mónica Merino. La gijonesa, además, explicó que la tramitación de los peritajes (se pretendía que el Principado los financiase "in extremis") tampoco será inmediata. "Al final los va a tener que pedir personalmente y caso por caso el juez de la Audiencia Nacional y eso va a llevar mucho tiempo", lamentó. Entre tanto, lo que sí recomendó Merino fue que los interesados que estén en peores condiciones vayan al centro de salud para que su médico les derive al servicio de Radiología en Cabueñes. "Tenéis que demostrar los destrozos que os han hecho en la boca", explicó.

La asamblea mensual celebrada ayer en el Ateneo de La Calzada se centró también en el trato con los bancos. Varios afectados aseguraron que sus créditos seguían en marcha o que su entidad les había ingresado, sin habérselo solicitado, un importe considerable de dinero en su cuenta corriente. Otra víctima aseguró también que su banco le había ofrecido financiarle un tratamiento dental en otra clínica conocida. "Debemos decir que no a todo. Si os ingresan dinero, lo devolvéis. Si os ofrecen ir a otra clínica, lo rechazáis", recomendó Fernández. "Demandando a iDental no vamos a conseguir nada; la empresa ya no existe. No debemos descartar que el juez acabe mandando a las financieras arreglarnos la boca. Si aceptamos cualquier cosa de ellas, sería como si llegásemos a un trato y nos quedaríamos fuera del caso", añadió. La directiva explicó también que, después de que todos los afectados presenten de forma individual su demanda contra iDental, sus odontólogos y su bancos, la asociación promoverá "una nueva demanda conjunta contra el Ayuntamiento y el Principado".