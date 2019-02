Los hosteleros alertan de una estafa en la que les amenazan con cortarles la luz

Nueva alerta de estafa en Gijón. Varios empresarios hosteleros de la ciudad recibieron durante la jornada de ayer llamadas de supuestos encargados de Endesa en las que informaban de una importante deuda pendiente y amenazaban al interlocutor con cortar la luz de su negocio si no autorizada pagar un elevado importe económico de forma inmediata.

"Me dijeron que debía una factura de 1.259 euros de mi restaurante y que me iban a cortar la luz en media hora. Les dije que era imposible y que me dejaran tiempo hasta el día siguiente para ver qué pasaba, a lo cual se negaron", aseguró Rocío Barrio, una de las afectadas del engaño. Los que se comunicaron con la hostelera aseguraron que la única manera de parar ese corte de luz era pagando con una tarjeta de crédito de prepago (que no dejan huella alguna). La afectada, sin embargo, no cedió. Llamó a su asesor y a la propia compañía, que le confirmó que no había deuda pendiente alguna.

La Policía Nacional insiste de forma periódica en el peligro de los falsos revisores del gas y la luz. Los agentes advierten de que los responsables de este tipo de empresas avisan siempre de su llegada días antes a través de una carta y que nunca cobran en mano. En caso de tener cualquier duda se recomienda siempre llamar por teléfono a la compañía para comprobar la veracidad de la información recibida.