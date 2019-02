Barbón señala que el rechazo a los presupuestos desmonta la acusación de pactos del PSOE con los independentistas

El rechazo al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019, al votar en contra de los mismos los partidos independentistas catalanes "es la demostración palpable de que todo lo que se ha dicho sobre pactos encubiertos con el independentismo era mentira, porque si hubiera pactos encubiertos con el independentismo, hoy habría presupuestos". Así lo indicó a primera hora de la tarde de hoy en Gijón el secretario general de la Federación Socialista Asturiana y candidato del PSOE a la presidencia del Principado, Adrián Barbón.

Barbón, que acudió a Gijón junto a otros dirigentes socialistas para mantener una reunión con la patronal del sector del metal, Femetal, recalcó que "aquellos que durante todos estos meses, desde que Pedro Sánchez accedió por la vía constitucional del artículo 113 a la presidencia del Gobierno, dijeron aquello de que había una negociación encubierta con el independentismo, hoy no sé que pueden decir, hoy inventarán otra mentira".

El líder socialista asturiano fue más allá y a la vista del resultado de la votación en el Congreso apuntó que "estoy esperando que las derechas expliquen esa alianza negativa que hoy han tenido con los independentistas, porque hoy de momento quienes han votado juntos han sido todas las derechas con el independentismo".

Barbón también quiso manifestar su malestar porque se hayan rechazado los presupuestos y en especial por "la actitud de los partidos de la derecha regional que, es curioso, el año pasado aplaudían con las orejas unos presupuestos que tenían menos inversión para Asturias, de los que decían que eran buenísimos, y resulta que este año votan en contra de unos presupuestos que tenían mucha más inversión para Asturias, un 25 por ciento más y esto los ciudadanos lo tienen derecho a saber".

Respecto al previsible adelanto de las elecciones generales, el dirigente regional del PSOE indicó que "nosotros no venimos aquí para aferrarnos al poder, veníamos para cambiar las cosas y en el poco tiempo que llevamos, se ha visto con el incremento del salario mínimo, de las pensiones y de las becas y con la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, con el intento de derogar el copago farmacéutico". En cuanto al anuncio hecho por el presidente Pedro Sánchez de "que se va a acortar la legislatura", declinó pronunciarse sobre si prefiere que las elecciones nacionales coincidan con las autonómicas, europeas y locales o tengan una fecha distinta: "no estoy en la cabeza del Presidente y desde luego a mí no se me ocurriría jamás decir cuál es la fecha idónea", concluyó.