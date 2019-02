"Las ONG funcionan mejor ahora porque tienen mucha difusión en redes sociales"

Tras varios años de estancia en el departamento de Beni (Bolivia), la enfermera gijonesa Aurora Fernández sabe de primera mano cómo oficios como el suyo pueden cambiarle a la vida a enfermos que residen en países con pocos recursos. Colabora desde hace más de una década con la organización sin ánimo de lucro Solidaridad Médica, una de las principales entidades que trabajan en el país latinoamericano y, ahora, como representante de su delegación asturiana, se dedica a difundir el trabajo de su colectivo en talleres y charlas por toda la región, tal y como hizo ayer en el Centro Municipal Integrado de Pumarín.

- ¿Cómo entró en contacto con Solidaridad Médica?

-Por internet. Yo estaba muy interesada en participar en algún proyecto de este tipo porque siempre creí que las carreras sanitarias tienen la gran suerte de tener a su disposición opciones para trabajar fuera y para pacientes que necesitan ayuda. Era el año 2005. Fui al país en el mes de octubre y al poco tiempo decidí pedir una excedencia para poder prolongar mi estancia. Volví a España en diciembre del 2009 y, desde entonces, he regresado allí un par de veces, pero ya de forma más ocasional.

- ¿Cuál es la situación del país?

-Bolivia es muy grande y la situación varía dependiendo de la zona. Se divide en departamentos, que son como lo que aquí llamamosa las comunidad autónomas, y yo solo estuve en San Ignacio, que es la capital de la provincia de Moxos y pertenece al departamento de Beni. Y allí lo que vi es que la población indígena sufre muchas necesidades. Nosotros atendíamos a la gente que vive próximas a los ríos y acabas viendo un poco de todo. La situación es totalmente precaria.

- ¿Qué patologías son las más frecuentes?

-Como viven cerca de los ríos y en un clima muy tropical, atendíamos a gente con muchas infecciones respiratorias y con problemas de piel. También vimos muchos casos de desnutrición, sobre todo en niños. Allí, además, hay una enfermedad muy común: la leishmaniasis. Se produce por la picadura de ciertos mosquitos y, como los indígenas se mueven en un entorno muy selvático, suelen sufrir este tipo de accidentes. Solidaridad Médica tiene una campaña centrada exclusivamente en esa enfermedad.

- ¿Es fácil de tratar?

-Técnicamente, sí. Los enfermos necesitan una inyección diaria durante 20 o 30 días, dependiendo de la fase en la que se encuentre la enfermedad. El motivo de la campaña no es tanto la complejidad del tratamiento, sino lograr que la gente tenga fe en nosotros. Por eso lo que hacemos es comprometernos a ir a buscar al enfermo a su comunidad, traerlo a nuestro centro de salud, curarle y devolverle a su casa. Durante su estancia nos encargamos también de alimentarles y darles alojamiento. La población indígena no suele hablar español y cuesta que confíen en nosotros.

- ¿Cómo se puede prestar atención sanitaria en un entorno de bajos recursos?

-Es lo más complicado. Nuestro centro, que se llama La Pascana, tiene todo lo necesario para hacer un buen trabajo, pero siempre te gustaría tener más recursos. Se gasta mucho material médico y hay que reponerlo todo constantemente. Eso cuesta dinero y no siempre se tiene. Nos costó muchos años tener incluso lo más básico, como las mesas, las sillas y los armarios. Los avances tardan bastante tiempo en llegar.

- ¿Recuerda algún caso especial?

-Muchísimos. Me sigo acordando, por ejemplo, de una niña: Virginia. Creo que tenía unos cinco años cuando la vimos por primera vez Su nivel de desnutrición era brutal y la estuvimos vigilando día y noche, haciendo todo lo que se nos ocurría. Por desgracia acabó falleciendo. Ese día me hizo pensar mucho. Cuando esas cosas suceden te hacen reflexionar sobre tu trabajo y su importancia.

- ¿Y alguna buena noticia?

-¡Muchas! Pongo otro ejemplo. Atendimos a otra niña que no debía de tener más de un mes de vida. Llegó en unas condiciones lamentables, no sé ni cómo explicarlo: estaba fatal. Creímos que no se repondría, pero ahora esta pequeña continúa con vida y tendrá ya unos doce años. Se llama Heidi.

- ¿Hay escasez de profesionales sanitarios en el mundo del voluntariado?

-Yo no sabía de nadie que lo hiciese, pero cuando empecé conocí a una barbaridad de compañeros, así que creo que sí hay mucha gente interesada en este tipo de cosas. Además, a día de hoy es facilísimo encontrar a alguna ONG que te cobije. Las redes sociales han hecho un gran favor a estos colectivos; tienen muy buena difusión. Claro que, como en todo, sería aún mejor que hubiese más médicos y enfermeros colaborando. Pasa como con los voluntarios; si la gente donase más dinero podríamos hacer más cosas, pero gracias a los que sí nos ayudan hemos podido curar a mucha gente que lo necesitaba.

- ¿Planea volver?

-Aunque trabaje en Gijón sigo muy ligada a Solidaridad Médica. Soy la representante de la delegación en España y me dedico a difundir la labor del grupo. Así es como colaboro. De momento.