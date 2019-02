La residencia universitaria de Gijón, sin plazos de construcción

La empresa RYA ha confirmado este miércoles que no tiene fecha prevista aún para iniciar la construcción de la residencia universitaria que se ubicará en el campus de Gijón. "No vamos a comenzar con la construcción", han apuntado desde R&A. "Todavía no lo vamos a poner en marcha ni lo tenemos previsto", han indicado sobre la posible fecha de inicio de la construcción.

Han explicado, eso sí, que es una decisión de la empresa y no del Ayuntamiento, al tiempo que han justificado que todavía no han decidido ponerlo en marcha ya que están aún con otros proyectos, han insistido.

Cabe recordar que el pasado octubre el concejal de Urbanismo de Gijón, Fernando Couto (Foro), había descartado que hubiera problemas para que la construcción de la residencia comenzara el pasado otoño; algo que no ocurrió. Anteriormente, en febrero de 2018, la propia alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), había anunciado el inicio de las obras para la primavera pasada, de cara a su entrada en servicio en el curso 2019/2020.

El proyecto prevé una capacidad en una primera fase para 226 personas, con 72 habitaciones dobles y 82 individuales. La construcción está prevista en la llamada parcela de la Semana Negra, junto a la facultad de Marina, de más de 25.000 metros cuadrados.