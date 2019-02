"Para sacar adelante el presupuesto pactaría con Vox sin sonrojo", dice Muñiz

El precandidato a la presidencia de Foro Gijón -que lleva aparejada el número uno de la lista forista para la Alcaldía-, Álvaro Muñiz, presentó ayer en la sede del partido su programa electoral. Un documento con diez puntos en los que se incluyen, entre otras cuestiones, la apuesta por la contención de impuestos, intensificar la economía del conocimiento para consolidar el tejido industrial, el desarrollo de la cultura y el deporte en la ciudad, garantizar servicios públicos para todos, exigir a organismos públicos y privados el control medioambiental o promover una movilidad limpia.

Bajo el lema "Siempre Gijón", Muñiz se marcó como objetivo esencial "que los gijoneses vuelvan a sentirse orgullosos de su ciudad, que es top". Para ello, el que fuera director de la actividad ferial de la Cámara de Comercio de Gijón, apuesta por escuchar a la militancia "que es la base del partido" ya que, explicitó "yo no me creo un Superman porque no lo soy; lo importante es el equipo".

Muñiz no rehuyó las cuestiones sobre un posible pacto con Vox. "Si creyese en los planteamientos de Vox, militaría en Vox. Pero no milito porque no me gusta", explicó Muñiz. No obstante, dejó bien claro que "si tengo que sacar adelante un presupuesto, que es la herramienta fundamental de gestión de cualquier institución pública, yo pactaría con Vox siempre que ese pacto no incluya cláusulas que me obliguen a políticas con las que no estamos de acuerdo", en referencia a "posiciones frente a la mujer o la inmigración". Aún así, hizo especial hincapié en que "teniendo esos planteamientos claros, llevaríamos las cosas adelante, sin sonrojo y sin tener que escondernos" ya que, explicó el precandidato forista, "por encima de todo está el desarrollo de la ciudad y los ciudadanos, que son lo único importante".

Incidió Muñiz en que "en una Asturias que no pinta mucho en el contexto nacional, quien la va a hacer progresar son los propios asturianos" por lo que "no podemos esperar a que nos saquen las castañas del fuego, tenemos que sacarlas nosotros y solo lo podemos hacer desde el convencimiento, el orgullo, la ilusión y la unión. Hay que crear el clima necesario para ello y nos vamos a empeñar en conseguirlo", anunció. Su primer acto de campaña será el viernes, a las 19.30 horas, en el CMI de La Arena.

Aparicio, sin líneas rojas

También presentó ayer, último día de plazo, su programa el adversario de Muñiz en las primarias foristas, Esteban Aparicio. El actual concejal forista de Seguridad Ciudadana plantea en el texto una serie de medidas para lograr "El Gijón que queremos", lema de la campaña que comienza el próximo viernes.

"Proponemos una participación activa de militantes, simpatizantes y ciudadanos en general para construir el Gijón de todos", explicó ayer Aparicio, una ciudad que ha de ser "inclusiva, con equidad y líder en la economía".

Para ello, Aparicio propone "ser los más colaboradores con la empresa, que al final es la que va a conseguir que la gente se fije aquí y la que hará también que vuelva la gente que está fuera, uno de los primeros pasos que queremos conseguir". Y es que para el edil forista, "la recuperación demográfica, no pasa solo por tener más niños, sino también por que los que están fuera puedan venir a establecerse aquí y dar esas habilidades que han adquirido a las empresas gijonesas que lo necesitan". Todo ello, eso sí, "sin perjuicio de mantener también una estricta política medioambiental".

Como concejal del ramo, Aparicio también incluye en su propuesta la mejora de la seguridad ciudadana, con "nuevas medidas para la policía en relación con el vecindario y prevención".

Con todo, Aparicio deja claro que "no somos de líneas rojas, somos de programa. Si hay fuerzas que coinciden con nosotros en la acción programática, pactaremos con ellas, pero siempre desde los principios", concluyó el precandidato forista.