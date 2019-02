El suelo elegido en Marqués de San Esteban, "un posible error", considera Arrieta

Vuelven las obras a Marqués de San Esteban. A menos de dos semanas de la finalización del plazo de garantía de un año, la empresa adjudicataria de las labores de remodelación de la calle se encuentra estos días arreglando las "muchas" deficiencias de la obra, en palabras del edil de Obras Públicas del Ayuntamiento, Manuel Arrieta.

El propio concejal forista estuvo ayer visitando la calle para dar cuenta de todas las cosas que "están mal". En una primera relación: los bordillos junto a la calzada están hundidos, las losas de arenisca del pavimento están rotas "porque no asientan bien y las máquinas de limpieza las fracturan" y el hormigón del piso se encuentra dañado en muchos tramos.

"Son muchas cosas, aunque casi todas son pequeñas", explicó ayer Arrieta. Por ello, el Ayuntamiento pidió a la empresa que subsanase todas esas cuestiones antes de dar por recepcionada de forma definitiva la obra. La adjudicataria no tiene un plazo definido para finalizar las obras pero "esperemos que no se eternicen", pidió Arrieta. Los arreglos corren a cuenta de la empresa.

Sobre la suciedad patente en el suelo, Arrieta insiste en que "los técnicos están viendo varias opciones para llevar a cabo limpiezas más profundas" o "un tratamiento para impedir que la suciedad penetre en la piedra". Con ello, el concejal asumió que la elección del suelo fue "un posible error" ya que "no está pensado para calles bajo cubiertas", como Marqués de San Esteban. De hecho, explica, "en la zona donde no hay soportales, gracias a la lluvia, está mucho más limpio". Sí valora que su mantenimiento es "más sencillo y no se rompe tan fácil como las baldosas". Con todo, afirma tajante que "la calle no se va a volver a levantar".