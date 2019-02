Acepta cuatro años de cárcel por tráfico de cocaína en la zona oeste

El gijonés de 55 años acusado de traficar con cocaína y hachís a toxicómanos en parques de los barrios de La Calzada y El Cerillero aceptó ayer una pena de cuatro años de prisión y el pago de 16.000 euros por un delito contra la salud pública. El acuerdo entre las partes se llevó acabo después de que el Ministerio Fiscal aplicase la atenuante analógica de grave adicción a las drogas del procesado, que en el momento de la comisión de los hechos "tenía ligeramente afectadas sus capacidades volitivas y cognitivas" como confirman los informes periciales psicológicos.

El procesado, de iniciales A. G. H. y en prisión provisional por esta causa, "presenta una capacidad intelectual límite", explicó el fiscal, aunque eso no le impide diferenciar entre los lícito e ilícito. Es por ello que resultó finalmente condenado por traficar con drogas en La Calzada y El Cerillero. No obstante, el fiscal informó que, en principio, no se opondría a la suspensión de la condena para evitar su estancia en prisión, siempre y cuando cumpla una serie de condiciones como las de no delinquir en los próximos cuatro años y someterse a tratamiento. Sobre ello decidirá el tribunal de la sección octava de la Audiencia.