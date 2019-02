El Ayuntamiento propone reutilizar el parqué de La Guía en Perchera

Los usuarios del pabellón polideportivo de Perchera salieron ayer "insatisfechos" de la reunión mantenida con el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jesús Martínez Salvador. "Nos están dando largas y no van a hacer nada", denunció Naiara Fole, que anunció que, ante la pasividad consistorial, "vamos a seguir movilizándonos".

El Ayuntamiento reconoció ayer los problemas existentes en la instalación, a la que falta calefacción y cuyo aislamiento, denuncian los usuarios, es muy deficiente, lo que hace que se creen goteras cuando llueve o fruto de la condensación.

Entiende Martínez Salvador que la solución pasa por reparar la cubierta y cambiar el suelo. "Pero no nos dio ni soluciones ni plazos", explica Fole, "dice que no depende de él y que no hay dinero". El edil forista abrió la puerta a poder utilizar parte del remanente de tesorería o alguna modificación presupuestaria para acometer las acciones, "pero no nos aseguró nada".

También ofreció el concejal de Deportes la opción de "reutilizar el parqué del pabellón de los deportes de La Guía, cuando se cambie". Una obra para la que aún no hay fecha. "Es una forma de alargar los plazos y darnos largas", aseveran.

Por todo, los vecinos y usuarios aseguran que van a seguir adelante con sus movilizaciones. En un primer momento, retomando la recogida de firmas y, además, "concentrándonos frente al pabellón", ya que dicen que "es la única forma de que nos hagan caso". "Hay mucha gente perjudicada, muchos de ellos niños, y tenemos derecho a que se arregle, queremos una solución", clama.