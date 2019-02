Ciudadanos propone a Luis Manuel Flórez, "Floro", como medalla de plata

El grupo municipal de Ciudadanos ha propuesto para la concesión de la medalla de plata de la villa a Luis Manuel Flórez García, "Floro", que fue hasta diciembre del año pasado, cuando se jubiló, presidente de Proyecto Hombre en Asturias y director de la Fundación CESPA.

Precisamente, ahora que ha decidido jubilarse, desde Ciudadanos consideran que es un buen momento para realizarle un homenaje público desde el Ayuntamiento de Gijón, por su compromiso en la lucha contra la lacra social que suponen las adicciones y por su trayectoria desinteresada de más de treinta años ayudando a miles de personas a superarlas.

"Floro" ha sido el "alma mater" y el artífice de Proyecto Hombre en Asturias, una entidad que llegó de su mano a Gijón en el año 1987, cuando se abrieron sus primeras instalaciones en unos locales del barrio de La Calzada, que hasta entonces habían estado ocupados por la Asociación de Vecinos Alfonso Camín, y como respuesta a la sangría que estaba provocando el consumo de la heroína en la década de los 80, subrayan desde la formación naranja.

Por toda su trayectoria, continúan diciendo, "Floro" encarna unos valores como el humanismo, la empatía, la solidaridad y el compromiso que juzgan dignos de ser reconocidos por toda la sociedad gijonesa, y gracias a los cuales ha conseguido devolver la esperanza a muchas personas y a sus familias.

El relevo que ahora se hizo efectivo a principios de año, a unos días de que Luis Manuel Flórez "Floro" cumpliera 65 años, llevaba programado cerca de tres años. "Estamos en la fase final de ese plan que diseñamos. Siempre creí que mi deber era cerrar una etapa de forma organizada y dando seguridad y garantías a Proyecto Hombre, que nunca fue un trabajo de una sola persona sino de un equipo donde todos tenemos que corresponsabilizarnos en llevarla adelante", explicó el propio Flórez tras anunciarse el cambio en la presidencia.

"Floro" seguirá vinculado a Proyecto Hombre y a la Fundación CESPA -la entidad que da soporte jurídico- como lo ha estado desde su fundación. Proyecto surgió en Madrid a finales de los ochenta y casi de inmediato se constituyó la versión asturiana, con Luis Manuel Flórez al frente. De eso hace ya 31 años. "Por respeto a los usuarios, a las personas que colaboran y a la propia institución teníamos que plantear un cambio en la dirección de una forma lenta, reposada, que no generase convulsiones", detalló el director y presidente saliente. Consciente del protagonismo y la asimilación que hay en Asturias entre "Floro" y Proyecto Hombre, el aludido reivindica el concepto de "equipo" que siempre se ha promovido en la entidad. "No es bueno eternizarse en la presidencia de ninguna organización y menos en las ong's porque eso sólo debilita los proyectos y les hacen parecer más como unas ideas unipersonales, cuando no lo son", sostiene "Floro".