Una exposición homenajeará en la Laboral al cineasta asturiano Gil Parrondo

Laboral Cinemateca homenajeará al cineasta asturiano Gil Parrondo con la exposición "La magia de lo efímero", que se ubicará en la Iglesia de la Laboral desde el 6 de marzo al 21 de abril. Parrondo es el único español ganador de dos premios Oscar.La exposición está comisariada por Óscar Sempere –colaborador, amigo personal del artista y gran conocedor de su trabajo- e Ima Parrondo Álvarez-Insúa, hija de Gil Parrondo

Los visitantes podrán contemplar un Oscar y dos Premios Goya concedidos a Gil Parrondo, además de varios elementos personales y su mesa de trabajo, bocetos originales, dibujos, planos constructivos, fotografías, cuadernos de viaje y fotogramas de películas que sintetizan el proceso creativo y los planteamientos estéticos del artista y su particular concepción de la dirección artística cinematográfica.

La figura de Gil Parrondo (Luarca, 1921-Madrid, 2016), Medalla de Plata del Principado en 2003, tiene "un valor cultural innegable", dicen los promotores de la muestra. Trabajador incansable desde los años 30, pionero en la escenografía fílmica moderna española, ha sido el único español en ganar dos premios Oscar de Hollywood, por su trabajo en "Patton" (1969) y en "Nicolás y Alejandra" (1971) . También fue nominado por "Viajes con mi tía" (1972) de George Cukor. Admeás cosechó cuatro premios Goya a la Mejor Dirección Artística por sus escenografías en "Canción de cuna" (1994), "You´re the one (una historia de entonces)" (2000), "Tiovivo c. 1950" (2004) y "Ninette" (2005), todas dirigidas por José Luis Garci. Su filmografía incluye obras tan reconocidas como "Mister Arkadin" de Orson Welles (1954), "Espartaco" de Stanley Kubrick (1960),"Lawrence de Arabia" (1962) o "Doctor Zhivago" (1965) de David Lean.

La exposición La magia de lo efímero. Gil Parrondo. 75 años de Dirección Artística, que se completa con varios documentales y numerosos objetos personales del artista, podrá visitarse, con entrada gratuita, desde el miércoles 6 de marzo hasta el domingo 21 de abril.