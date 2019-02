Piden prolongar la calle Mata Jove para mejorar la conexión entre Fátima y parte de El Cerillero

El concejal de Urbanismo, Fernando Couto, asumió ayer en comisión estudiar la posibilidad de prolongar la calle Mata Jove, una petición de los vecinos de La Calzada trasladada al Ayuntamiento por el edil socialista José Ramón Tuero. La asociación vecinal "Alfonso Camín" ya intentó llevar adelante su idea en los presupuestos participativos.

La idea es unir los dos tramos que ya existen de la calle creando uno intermedio en un espacio que ahora ocupan con unas naves y un centro escolar. Así se conectarían las zonas de Fátima y la parte nueva de El Cerillero mejorando, al tiempo, el servicio de transporte urbano. Los vecinos calculan que la obra, una vez conseguido el terreno que es de propiedad privada, podría costar unos 450.000 euros.

No fue la única calle de la que se habló en la comisión de Urbanismo de ayer. El PSOE también preguntó por Marqués de San Esteban. "El plazo de garantía de la obra acaba el día 22 y lo que nos dice el gobierno es que hay que esperar a esa fecha. Vamos a esperar pero no creo que de aquí a al 22 vaya a cambiar mucho el aspecto global de la calle, que es lamentable", sentenció Tuero tras la reunión. Un Tuero que, sin dar nombres, ironizaba con el hecho de que "hasta un edil de Foro ha comentado en la reunión que esa calle habrá que acabar levantándola". Ahora mismo la empresa está realizando obras a petición del Ayuntamiento y antes de que se acaba ese plazo de la garantía.

"Lo que nos ha dicho Arrieta (por el edil de Obras del gobierno de Foro) es que se trata de una cuestión estética, que la calle puede gustar más o menos pero no está mal hecha", explicó el concejal socialista. Tuero destacó que, eso sí, Foro reconoce ahora que quizás no se optó por la elección de los mejores materiales. "El hormigón pulido tiene mala vejez en zonas de soportales, las losas no son idóneas para el suelo porque son para pared, hay suciedad por todos los lados... al final habrá que levantar la calle más pronto que tarde", indicó el socialistra tras recordar los 800.000 euros de inversión y años de espera.