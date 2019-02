El PP urge al Gobierno central a firmar el convenio del Plan de Vías sin escudarse en las elecciones

El senador del PP por Asturias Fernando Goñi ha destacado este jueves que el Senado acaba de aprobar este una moción para exigir al Gobierno central la firma del convenio del Plan de Vías y que inmediatamente después se remita al Consejo de Ministros para dar luz verde al proyecto. Goñi, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha apuntado que el PSOE es consciente de que su Gobierno en el Ejecutivo Central no hizo "nada" por este proyecto. Es más, ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez es un periodo "perdido" para el Plan de Vías, al tiempo que ha augurado que debido a ello se retrasará al menos dos años, y no solo uno, su ejecución.

A juicio de Goñi, esto demuestra que Gijón no es una prioridad para el Gobierno central. Y ha apuntado, en este sentido, que hasta que no haya un nuevo Gobierno central, el Plan de Vías sigue "en el aire". Ha incidido, en este caso, que en 2002 se firmó el convenio y en 2019 sigue siendo "un interrogante". Según Goñi, un Gobierno en funciones podría firmarlo, al tiempo que ha llamado la atención sobre todo lo que no se ha hecho. "Han pasado los meses y no hay motivo para el retraso", según el senador 'popular'. En este sentido, ha recriminado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que viniera a Gijón a ganar tiempo y a callar las voces de quien exigía la firma del convenio. Ha recordado, unido a ello, el acuerdo histórico alcanzado bajo Gobierno del PP que comprometía 814 millones de euros, con el visto bueno de todos los implicados, mientras que el cambio de Gobierno al PSOE supuso la paralización, según él.

González, por su parte, ha recalcado que las elecciones no puede ser excusa para no firmar este convenio, a lo que ha abogado por que lo lleven al próximo Consejo de Ministros. A su juicio, el Gobierno del PSOE demoró al menos año y medio que vengan 814 millones de euros para Gijón. Además, ha remarcado que hay suelo industrial de sobra para que se instalen empresas "al calor del Plan de Vías". Algo que ha achacado a una "clara estrategia de dilación" del Ministerio, al tiempo que ha afeado al Gobierno local que no reivindique esta inversión para Gijón, que está en una actitud de "resignación".

"Tenemos una alcaldesa mudita cuando hay un Gobierno socialista", ha sostenido el portavoz municipal del PP, quien ha opinado que el PSOE boicotea el proyecto para que no se ponga la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril. Ha pedido, a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), que actúe para no dejar "pufos" a la ciudad.

Estas declaraciones llegan tras la unión del Partido Popular y Foro Asturias en la comisión de Fomento del Senado para sacar adelante una moción en la que se exige al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que apruebe, "en su integridad y sin más dilaciones, el convenio del llamado plan de vías de Gijón", que fue impulsado por el ejecutivo del PP con una inversión de 800 millones de euros para la supresión de la barrera ferroviaria de la ciudad, la prolongación del túnel del metrotrén hasta el Hospital de Cabueñes y la ampliación de la integración ferroviaria hasta el barrio gijonés de La Calzada. Fue el senador del PP, Fernando Goñi, el encargado de defender la moción, que contó con el apoyo de la senadora forista Rosa Domínguez de Posada, en la que también se reclama que se cumplan los plazos establecidos en el citado convenio, es decir, que las obras finalicen en el año 2024.