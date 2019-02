Recordando el verano del 99: Uno de los años más musicales de Gijón

Siempre hay un verano que se recuerda para toda la vida y el de 1999 fue, para muchos gijoneses, uno de ellos. Aquel año, del que se cumplen ahora dos décadas, congregó en Gijón a miles de entusiastas de la música de todo el mundo y lo que quizás sea más importante, de todas las edades y gustos musicales.

El 10 de abril llegó el primero de los grandes conciertos de la ciudad y fue para reinaugurar un Teatro Jovellanos que acababa de lavar su imagen. Bob Dylan llenó el patio de butacas en el que era su segundo concierto en la ciudad. Precisamente este verano será su tercer concierto en Gijón.

Domingo 6 de junio y la plaza de toros de El Bibio se lleno para recibir a uno de los artistas canadienses más destacados de la década de los 90, Bryan Adams. "Have you ever really loves awoman?" o "When you are gone" sonaron en el coso gijonés.

Ya en el mes de julio dos conciertos hicieron que Gijón se convirtiera de nuevo en la capital de la música nacional. Iban a ser tres, pero lamentablemente uno de los más esperados por los amantes del Heavy Metal se canceló finalmente "por deficiencias en el escenario" según la propia banda. El grupo era Metallica y la ira de sus seguidores se hizo notar por toda la ciudad y se escucharon sus quejas en todo el país. Los otros dos conciertos si se que se sucedieron siendo diametralmente opuestos.

Por un lado y en el hipódromo de Las Mestas 15.000 fans del pop hicieron cola para ver a la que era la banda de moda del momento, los "Back Street Boys". A los pocos días de aquel domingo 17 de julio y en el Teatro Jovellanos Ray Charles deslumbró a un patio de butacas repleto con su repertorio de blues y jazz.

El 9 de septiembre Luis Miguel comenzó la gira mundial de su disco "Amarte es un placer" en el Palacio de los deporte de La Guía, donde reunió a 10.000 fans. A los pocos días el puertorriqueño ofreció tres conciertos seguidos en la capital de España.

Repertorio nacional

Aquel verano de 1999 Gijón no solo vivió de las estrellas internacionales sino que también algunos grupos y cantautores nacionales se dejaron ver por la villa de Jovellanos. Así el 21 de agosto Silvio Rodríguez y Aute llenaron la plaza de toros de El Bibio y en septiembre Joan Manuel Serrat hizo otro tanto de los mimso. Por último el 10 de septiembre un concierto doble hizo vibrar a más de cinco mil personas en el coso gijonés, Extremoduro y Fito y Los Fitipaldis tuvieron la culpa.