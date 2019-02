Absuelven al responsable del atropello mortal de una septuagenaria en el Polígono

El conductor de la furgoneta de reparto que provocó el atropello mortal que acabó con la vida de Piedad Chico Cajas, de 70 años, en el barrio del Polígono, en mayo de 2017 ha salido absuelto del juicio en el que la familia de la fallecida le pedía dos años y siete meses de prisión por un presunto delito de homicidio impudente. No obstante, y tal y como solicitó de inicio el Ministerio Fiscal, la defensa y hasta el abogado de la aseguradora, el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón le ha absuelto.

La acusación particular, una vez conocida la decisión judicial, ha decidido recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. De hecho, este caso ya había sido archivado en fase de instrucción hasta en dos ocasiones, al no haber constancia de que el conductor de la furgoneta hubiese realizado nada indebido. No obstante, la familia de la fallecida logró reabrir el caso también en dos ocasiones hasta llevar el tema a juicio.

Tras el juicio, y a la vista de las pruebas presentadas, el juez ha optado por absolver al conductor de todos los cargos.