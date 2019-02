Un árbol crece por Thiago

Un abedul por Thiago. El colegio Atalía, en el barrio de El Natahoyo, acogió ayer un emotivo homenaje en recuerdo de Thiago Leonel Guamán Bustos, el niño de tres años que murió atragantado con una uva la pasada Nochevieja. El de ayer fue un acto sencillo pero cariñoso en el que participaron activamente la madre del pequeño, Viviana Bustos; su hermano Kevin, su profesora de infantil y el director del centro echaron tierra sobre las raíces del árbol, que luce desde principios de semana en la zona verde del centro al que acudía el pequeño fallecido de forma trágica.

Visiblemente emocionados, los familiares de Thiago Guamán recibieron el cariño del claustro de docentes y el de todos los alumnos, algunos de ellos hasta con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionados. "Estoy muy agradecida al colegio, era la segunda casa de mi hijo y se han portado muy bien con todos nosotros; seguro que Thiago desde el cielo también está agradecido al colegio y a sus compañeritos", comentó Viviana Bustos, la madre del pequeño tras el homenaje.

En el árbol, poco después de echar la tierra, en el que colocaron un corazón de cartulina roja, ribeteado con palomas de la paz con el nombre de todos los alumnos que compartían clase con Thiago Guamán escrito en cada una de las palomas. En el centro del corazón, escrito el mensaje "Siempre en nuestro corazón".

Los compañeros de clase de Thiago Guamán, además, habían trabajado en las últimas semanas para hacerle un regalo a la familia del pequeño fallecido. Les obsequiaron con el dibujo de un árbol de muchas ramas en el que cada una de las hojas estaban hechas con la huella de cada uno de los compañeros de Thiago Guamán. ¿Cómo vivieron ellos la trágica pérdida? "El primer día después de navidades hubo excursión y no se dieron cuenta de nada, pero el siguiente fue muy duro, las dos primeras semanas fueron muy duras porque se nota la falta, pero vamos tirando", confesó Cristina Suárez, tutora del Thiago Guamán en infantil de tres años.

El acto estuvo acompañado de una jornada solidaria y deportiva a beneficio de "Save the children", que consiste en correr varios metros por el entorno del propio centro para recaudar fondos para esa asociación. "Desde hacía tiempo queríamos hacerle un homenaje, pero queríamos hacerlo coincidir con algo más festivo para que no fuese tan duro para los alumnos", explicó Mikel de la Torre sobre este homenaje, que tuvo su continuación en una carrera solidaria en la que participó todo el alumnado a beneficio de "Save the children". Una carrera que ya realizaron el año pasado y en la que consiguieron recaudar más de 2.700 euros.