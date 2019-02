La cobertura de bajas en escuelas, "lenta" porque tiene que aprobarlas Intervención

La cobertura de bajas en las escuelas infantiles de la ciudad va a ir "lenta". Así lo aseguraron ayer las concejalas de Educación y Hacienda, Montserrat López Moro y Ana Braña, en una reunión mantenida con los padres de los alumnos de los centros educativos, alarmados por la "falta de personal" de las instalaciones. Hasta la fecha, desde que comenzase el curso en septiembre, el Ayuntamiento tuvo que cubrir 47 bajas sobre una plantilla de 130 educadores. En la actualidad, 12 siguen de baja, una de ellas por maternidad.

"Las bajas de larga duración se cubren todas inmediatamente, pero va a ir más lento ahora", explicaron. Antes, para cubrir una baja únicamente tenían que firmarla ambas concejalas. Pero ahora, tras un cambio normativo, la fiscalización es previa, y las sustituciones tienen que pasar antes por Intervención, con lo que los plazos se alargan. Aún así, confían en que hoy mismo pueda comenzar a trabajar una sustituta y la próxima semana otra.

Así, explicaron que "las sustituciones están en marcha, pero va a llevar tiempo. Es una situación más compleja porque en el capítulo de personal del presupuesto, el dinero está por debajo de las necesidades del Ayuntamiento para 2019", debido al ajuste necesario para cumplir la regla de gasto. Sin embargo, aseguran que el dinero para personal de escuelas infantiles subió más de un 10%, por lo que rehusan hablar de recortes.

Las ediles aseguraron que "tenemos pareja educativa en todas las aulas, con ambas personas contratadas a tiempo completo, algo que solo ocurre en Gijón", por lo que entienden que "si una baja es corta, de 5 días o una semana, no hace falta cubrirla, se puede organizar con las personas que hay". El problema surge cuando una persona encadena bajas de corta duración, "que son más difíciles de cubrir porque no da tiempo a realizar todos los trámites. En ocasiones, firmamos a una sustituta y, cuando se va a incorporar, ya vuelve la otra. Por eso las bajas cortas no se pueden cubrir".

No obstante, dejan la puerta abierta a poder cambiar de centro a algún educador, "de forma muy puntual", para cubrir esas bajas de corta duración. De esta forma, profesores de centros que tengan todas sus plazas cubiertas podrán sustituir a otros que estén de baja en centros con menos empleados. También se pondrá sobre la mesa la opción de que empleados que no estén contratados a jornada completa puedan hacer horas extras remuneradas mientras se consiguen cubrir las bajas de forma efectiva.

Desde el Ayuntamiento aseguran que "compromiso y voluntad, lo tienen todo, y hacemos todo lo posible, pero la tramitación administrativa es más larga". Y enfatizan que "no es una cuestión generalizada, sino un tema puntual en dos escuelas: Montevil y Viesques", donde esperan poder incorporar a dos sustitutas a la mayor brevedad. Eso sí, López Moro avisa: "de momento hay, pero se está agotando la bolsa de empleo". La edil de Cultura incidió también en que "no hay ninguna situación de colapso, hay quien está en campaña electoral, y esto surge como surge".