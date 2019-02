Pablo González replica que los estatutos del PP no contemplan un "casting"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pablo González, aseguró ayer que en los estatutos del partido no figura la palabra "casting" para la selección de candidatos, como se ha hecho en Gijón por decisión del comité electoral local. González, que no ha escondido su intención de ser candidato de los populares en los comicios municipales de mayo, pese a su distanciamiento de la dirección regional del partido y en concreto de la presidenta, Mercedes Fernández, decidió no someterse a ese "casting", en el que sí participaron varios cargos públicos del partido, como el presidente local Mariano Marín y la concejala Sofía Cosmen. El senador Fernando Goñi, por su parte, dio ayer por seguro que el PP "acertará" con el candidato local, de quien auguró que encabezará "un nuevo gobierno local que se ocupe de Gijón".