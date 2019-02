El Pueblu d´Asturies suma trece fotografías de Nicolás Muller a su fototeca

La fotógrafa Ana Muller acaba de donar al Muséu del Pueblu d'Asturies una colección de fotografías de su padre, el fotógrafo Nicolás Muller (Orosháza, Hungría, 1913 – Andrín, Llanes, Asturias, 2000). Se trata de trece fotografías, en su mayor parte retratos de intelectuales españoles realizados en los años cincuenta y sesenta: Pío Baroja, José Ortega y Gasset, Dionisio Ridruejo, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Leopoldo Panero, Joaquín Vaquero Palacios y su hijo Joaquín Vaquero Turcios. También hay tres de Fernando Vela, uno de los intelectuales asturianos más relevantes de aquel periodo, vinculado estrechamente a Ortega y Gasset y a la Revista de Occidente, y la persona que animó a Nicolás Muller a establecerse en Madrid en 1947. El conjunto se completa con dos fotografías de Sotres (Cabrales) y Cudillero.

Muller, fue un profesional de la fotografía en cuyo trabajo primó la línea documental y el retrato. En ambos campos su obra es reconocida internacionalmente, siendo uno de los maestros de la fotografía española contemporánea. Trabajó como fotógrafo para numerosos libros de promoción turística y por ello viajó por toda España: España clara (1966), País Vasco (1967), Andalucía (1968) o Cantabria (1969). Su galería de retratos de personalidades españolas de la segunda mitad del siglo XX es una de las más relevantes que existen.

Los responsables el área cultural de Gijón recuerda que "en Asturias no realizó muchas fotografías. Aquí venía a descansar y aquí se retirará, en el pueblo de Andrín en Llanes, a partir de su jubilación en 1980". No hacía fotografías porque, según él, "no podía, no le salían tan bien como el natural y no podía superar con la cámara lo que él veía con sus ojos".

Las fotografías donadas ahora por Ana Muller se suman a otras diez que el museo adquirió en 2000 y que Nicolás Muller consideraba sus mejores obras temática asturiana. Son fotografías hechas en Cudillero, Gijón, Llanes y Tielve (Cabrales). Y entre ellas están sus favoritas: las redes en el puerto y el retrato de un pescador sentado en Cudillero; las casetas de la playa de San Lorenzo de Gijón, y el retrato de unas campesinas filando en Tielve (Cabrales).

El Pueblu d ´Asturies agradece la generosidad de Ana Muller que permite aumentar el fondo fotográfico de su padre Nicolás Muller en la fototeca del museo, y se incrementa de este modo en número y calidad la iconoteca de personalidades asturianas y españolas. El museo gijonés es la cabecera de la red de museos etnográficos de Asturias.