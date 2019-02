Temor a que el adelanto electoral retrase aún más el plan de vías

A izquierda y derecha se sumaban ayer los llamamientos desde Gijón en favor de la urgente firma en el Consejo de Ministros del convenio sobre el plan de vías que la ciudad lleva esperando meses. Un convenio, al que el Pleno de Gijón ya dio el visto bueno en enero, y que avala una inversión global de más de 800 millones para la ciudad, la estación intermodal en el ámbito del Museo del Ferrocarril, la prolongación del metrotrén hasta Cabueñes y el soterramiento de las vías hacia La Calzada. El ministro José Luis Ábalos mandó un mensaje de tranquilidad en su visita a Gijón en noviembre del año pasado pero, a día de hoy, Madrid no ha dado luz verde a ese convenio.

Y ahora llega el problema. Si la moción de censura que dio el gobierno de la nación al socialista Pedro Sánchez en junio del año pasado y obligó a irse al PP de Mariano Rajoy dejó el documento gijonés que se había negociado con Íñigo de la Serna en el aire, vecinos y políticos locales temen que el adelanto electoral que sobrevuela en estos momentos España pueda hacer que se repita la situación. "No es posible que después de 17 años podamos quedarnos otra vez con las manos vacías. La incertidumbre y la preocupación son máximas. Gijón no soportaría una nueva frustración", explicaba en una comparecencia el portavoz municipal de IU. Aurelio Martín hizo un llamamiento público a recuperar esa presión social y política que sólo hace unos meses generó la imagen de un Gijón unido por el plan de vías. Un llamamiento tanto a movilizar a la Platafoma por el plan de vías como a los gobiernos del Principado y Gijón para que presionen a Madrid.

Martín entiende que la urgencia es máxima porque, en su opinión "un gobierno en funciones no puede aprobar un compromiso político y financiero de estas condiciones". Eso supone que hay dos semanas para conseguir la autorización del Consejo de Ministros. El PP, a través del senador Fernando Goñi y el concejal Pablo González, no ven que sea un problema que la decisión la tome un gobierno en funciones pero tienen claro que la firma del convenio no puede demorarse.

De hecho Goñi fue el defensor el miércoles de una iniciativa en el Senado para urgir al gobierno la aprobación de ese convenio. El PSOE le dio su apoyo tras incorporar una enmienda. Foro también apoyó la iniciativa. La senadora Rosa Domínguez reclamó que "el plan de vías de Gijón sea aprobado sin dilación por el Consejo de Ministros para que el PSOE no vuelva a convertirnos en irrelevantes y a paralizar un proyecto que lleva veinte años de retraso".

El PP considera que un parón ahora mismo supondría demorar hasta dos años los plazos pactados a mediados del año 2018 para el proyecto ferroviario local. Plazos que ya suman un año de demora "Se ve que el ministro Ábalos vino a Gijón a ganar tiempo y acallar las voces que le exigían el cumplimiento del convenio", explicó Goñi para quien el PSOE deja claro que "Gijón no es su prioridad". Goñi entiende que "hasta que no haya otro gobierno el plan de vías quedaría en el aire, de momento todo está estancado".

El portavoz popular Pablo González, por su parte, cargó contra Carmen Moriyón "que es tan reivindicativa con estupideces y por temas importantes no se mueve. No entiendo esa santa resignación con el plan de vías, parece que su estrategia es no molestar mucho al PSOE.

También hay lamento y preocupación desde Ciudadanos. Rubén Pérez Carcedo, coordinador de la Agrupación de Gijón, considera que el PSOE ha mostrado la misma falta de voluntad y compromiso real con el proyecto de Gijó que el PP. "Los dos han hecho lo mismo: sus ministros vienen a visitar a Gijón, a llenarnos de promesas, cierran un acuerdo con el Ayuntamiento y el Principado de Asturias, pero luego van pasando los meses y vemos como este acuerdo no se materializa en la firma de un nuevo convenio", explica Pérez, Su exigencia al PSOE de Pedro Sánchez es que " deje los deberes hechos".