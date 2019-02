XsP acusa a Foro de demoras en las ayudas al alquiler

Xixón Sí Puede (XsP) ha denunciado que actualmente hay 1659 solicitudes de ayudas al alquiler pendientes de tramitar y responder, "1.659 familias a las que no se les ha dado respuesta y, de ellas, 554 son familias con unos ingresos inferiores a una vez el IPREM ponderado, lo que supone una renta inferior a unos 780 euros mensuales". La formación morada señala que esos datos pueden ser superiores "teniendo en cuenta que la base de datos de Emvisa presentan errores ante la falta de un programa informático adecuado y la actualización económica al no estar los expedientes revisados, todo ello sin olvidar que hay más de 6.500 familias que perciben el Salario Social Básico y pensionistas con jubilaciones por cuantías muy inferiores al IPREM". La concejala de XsP, Estefanía Puente, ha señalado que esta "situación extremamente precaria" de las familias "se alarga en el tiempo, mientras Foro únicamente se limitó a asegurar que por la Regla de Gasto no se podía invertir más en vivienda". "Una vez conocido el informe económico vimos que era factible invertir 500.000 euros", indicó.