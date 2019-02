Cinco activistas colombianos, a la espera de recibir asilo político en Gijón

En las últimas dos décadas Gijón ha dado cobijo a un total de 114 líderes sociales colombianos amenazados de muerte en su país natal y, para el año en curso, tramita proteger a partir del mes de abril a otros cinco afectados. Este programa de asilo gijonés, que consiste en dar alojamiento en dos pisos municipales y durante seis meses a activistas que soliciten ayuda internacional, se completa con una visita anual al país -organizada por una veintena de colectivos locales- que, este año, se desarrollará desde este jueves y hasta el día 2 de marzo. La comitiva estará formada por diez asturianos, entre ellos, el abogado Carlos María Meana, dos representantes del colectivo Asamblea Moza D'Asturies y Víctor González Lorenzo, de Ingeniería Sin Fronteras Asturias. Los cuatro presentaron ayer sus planes de viaje en una rueda de prensa organizada por Xixón Sí Puede y su portavoz, Mario Suárez del Fueyo.

La denominada XV Delegación Asturiana explicó que su intención es reunirse tanto con civiles y organizaciones sociales como con embajadores, representantes de la ONU y el propio gobierno colombiano. Amparados por varios colectivos del país que les ayudarán a moverse por el territorio "sin correr demasiado peligro", el objetivo final de la ruta será elaborar un informe de valoración sobre la situación del país. "Los últimos datos que tenemos son terribles: se trafican unas 800 toneladas de cocaína cada año, no se cumplen los acuerdos de paz y los principales activistas siguen siendo asesinados. La vida humana, allí, tiene muy poco valor", lamentó Javier Orozco, coordinador del programa asturiano de atención a las víctimas de violencia en Colombia y técnico de la delegación que organiza el viaje de este jueves. No teme, sin embargo, por la vida del grupo asturiano que le acompañará. "Por muy mal que suene decirlo, lo cierto es que a los europeos no nos matan. Saben las consecuencias que tendría intentar algo así", aseguró.

La ruta comenzará en el departamento de Nariño, que preocupa por "el reciente exterminio de líderes indígenas y afroamericanos" y recorrerá las localidades de Cauca, Córdoba, Sucre y Cundinamarca.