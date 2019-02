La mejora meteorológica impidió que se decretara la alerta por contaminación

El Gobierno del Principado sostiene que el pasado fin de semana no se dieron las condiciones para activar una alerta por contaminación en Gijón a pesar de que durante cuatro días consecutivos se habían registrado los niveles necesarios para activar el protocolo. Ésta es una condición necesaria para la alerta, pero no suficiente, dado que es preciso también que haya una predicción meteorológica desfavorable para la jornada siguiente, algo que no ocurrió en este caso, argumentan desde Medio Ambiente.

El pasado miércoles se registró una medida de 50 microgramos de partículas inferiores a 10 micras (PM 10) por metro cúbico de aire en la estación de control de la contaminación de la Avenida de La Argentina, en La Calzada. Entre el jueves y el sábado se superó ese nivel. El protocolo para episodios de contaminación prevé activar un nivel preventivo después de tres días consecutivos en los que se superen en la misma estación de control los 45 microgramos de PM 10 por metro cúbico de aire y un nivel de alerta 1 cuando se superen en tres días consecutivos los 50 microgramos.

El que no se activara el pasado fin de semana el protocolo para episodios de contaminación soliviantó a los vecinos y a los ecologistas. Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecologista de Asturias, dijo que el Principado "no cumple ni su chapucera norma", mientras el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV), Adrián Arias, señaló que la Federación está barajando, al no activarse el protocolo, trasladar un escrito a la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue si la actitud del Gobierno regional podría ser constitutiva de los supuestos delitos "de negligencia o de prevaricación", así como "una falta muy grave de protección de la salud de las personas, en las que pudieran verse involucradas otras consejerías como la de Sanidad", señaló el domingo el presidente vecinal, recordando que las micropartículas son de los contaminantes más dañinos para la salud.

Al respecto, desde la Consejería de Medio Ambiente se indicó ayer que la activación del protocolo "incumplía lo establecido en el mismo para ello, en contra de lo manifestado por la FAV, que parece desconocer el funcionamiento del protocolo aprobado. No cabe, por tanto, hablar de negligencia o prevaricación por parte del Gobierno del Principado y sí de cumplimiento estricto de la legalidad vigente", en palabras del viceconsejero Benigno fernández Fano, tras apuntar que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología eran que los niveles de ventilación para los días siguientes serían favorables y que no persistirían los niveles de inversión térmica a baja altura.

El Principado va más allá y atribuye los altos niveles de contaminación registrados en La Calzada a la influencia de vientos del sur que propiciaron la entrada de partículas de origen sahariano el sábado y el domingo. Además de la superación de los niveles mínimos para decretar una alerta en Gijón, también se produjo lo propio en Oviedo-Lugones, al superarse durante cinco días consecutivos en dos estaciones de medición (Instituto Lugones y Palacio de los Deportes) los niveles de PM 2,5 para decretar un nivel preventivo de alerta por contaminación. La explicación del Principado para no haberlo hecho es la misma que en Gijón.