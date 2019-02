La situación en El Lauredal

Vecinos y ecologistas también se han venido quejando de que el Principado no tenga en cuenta para las alertas las mediciones de estaciones de las empresas y de las unidades móviles, como la de El Lauredal que entre el martes y el domingo de la semana pasada registró niveles necesarios para una alerta por contaminación. Unas mediciones que entre el miércoles y el domingo serían los de una alerta de nivel 2, la más grave de todas. El Ayuntamiento, propietario de la unidad móvil de El Lauredal, difunde en su web las mediciones que hace. No ocurre lo mismo con la unidad móvil del Principado estacionada en Jove desde el martes pasado, cuyas mediciones no se están aún haciendo públicas.