El Antroxu más reivindicativo de Gijón

"Importan los lugares, protege nuestros mares", "Si quieres ser fantástico, no uses tanto plástico", "No seas guarrillo, usa el cubo amarillo" o "Gestiona tu basura, no seas caradura", son algunas de las proclamas que la sardina del Antroxu gijonés gritó esta mañana en la presentación de la fiesta de interés turístico regional.

Una celebración a la que este año, a su tradicional ambiente festivo, se suma también el componente reivindicativo. La lucha se centra en acabar con la contaminación en los océanos, sobre todo en lo que al plástico se refiere.

Así, la sardina de este año, una vieja conocida al ser una de las dos parrochas que el pasado año camparon por sus anchas por Gijón -la hija de la fallecida-, acude ahora a la ciudad acompañada de una beligerante colega: Rosiña la remalladora. La acompañante, procedente de Galicia, aseguró luchas "hombro con escama" contra la polución marina.

Todo en un carnaval que dará comienzo el próximo jueves, con "Les comadres" y el pasacalles por la zona Oeste. El viernes tocará el comienzo oficial, con el pregón, que homenajeará a la candidatura de la sidra como Patrimonio inmaterial de la humanidad, con un escanciado simultáneo. Tras el desfile charanguero y las coplas de carnaval a cargo de Jerónimo Granda, se procederá a antroxar a Pelayo.

El sábado y el domingo será el turno del concurso de charangas en el Teatro Jovellanos. A ello se sumarán las múltiples actividades infantiles y, como novedad, arte en la calle con conciertos en Begoña.

El lunes será el gran pasacalles de Antroxu por las calles de Gijón y, ya al martes, se procederá a la entrega de premios y entierro de la sardina. Por delante, cinco días de disfrute, fiesta y reivindicación en el Antroxu gijonés.