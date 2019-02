La Calzada se moviliza contra la contaminación, el empleo precario y el coste de la luz

El colectivo "La Rede", compuesto por jóvenes del barrio de La Calzada, organiza mañana, a partir de las 19 horas y desde la iglesia de Fátima, una manifestación para luchar contra "los problemas más acuciantes del barrio, que son los de todo Asturias", según explicaron. En concreto, centran la movilización en tres cuestiones: más empleo de calidad, menos contaminación y electricidad a precios asequibles.

"Queremos concienciar al barrio sobre problemas reales que tenemos aquí y que son muy importantes", aseguró ayer César Arcos, miembro del colectivo. Incidió en la necesidad de crear "un empleo de calidad, en una industria moderna que no perjudique al barrio. No hay que elegir entre contaminación o empleo, pueden coexistir ambas". Todo porque, entiende Arcos, "si los jóvenes se van es porque no hay empleo de calidad".

"Nuestro barrio es el reflejo de los problemas de Asturias", explicó Fabián Rodríguez, "un barrio obrero, tradicionalmente industrial y con problemas de contaminación y empleo". Respecto a la polución, Rodríguez insistió en que "las empresas ejercen un chantaje a las administraciones para no cumplir con la normativa medioambiental, ya que la capacidad de respuesta de los gobiernos y los pueblos es mínima".

"Ahora se empieza a visibilizar un problema que llevamos muchos años denunciando", aseguró José Luis Rodríguez Peón, de la plataforma contra la contaminación, "la administración son los únicos responsables, la industria hace lo que tienen que hacer. Hay que presionar y que cumplan la ley". Además, celebró que "la gente joven salga a la calle a protestar".