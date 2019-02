De la Gran Manzana a la manzanina

La concejala de Educación y Cultura, Monserrat López Moro, recibió ayer a veinticinco estudiantes neoyorquinos que pasarán los próximos diez días en Gijón en el IES Universidad Laboral como parte de un intercambio. Los chavales, que tienen diecisiete años y vienen de Staten Island, llevan varios días conociendo la región y ayer visitaron las termas romanas y la exposición "Títeres" ubicada en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.

"No me imaginaba que España tuviera tanta historia y tantos monumentos, no se parece en nada a Estados Unidos", afirmaba ayer Cierra Hinckson, una de las estudiantes que participan en el programa y que el lunes visitó Covadonga, Ribadesella y Cangas de Onís y que hoy estará en Oviedo. "Los referentes que tenía eran Barcelona, el flamenco y las tapas; me ha sorprendido mucho lo que he encontrado aquí", reconocía entre risas. La estudiante Gabriela Nieves, por su parte, tiene claro qué es lo que más le gusta de Asturias: "Me encanta la comida: la tortilla, las croquetas, los churros. Estoy feliz", aseguraba.

Todos ellos están alojados con familias gijonesas y asisten cada día al IES Universidad Laboral, que lleva ya doce años realizando este intercambio.