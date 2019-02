La sardina ya colea

Un día antes de su presentación en sociedad, la sardina del Antroxu fue vista en la playa de San Lorenzo. Muchos fueron los gijoneses que se sorprendieron al ver ayer a la parrocha, Kim "Sardaxian", que ya protagonizó el año pasado el Carnaval y que sobrevivió a una semana de juerga, por las calles de la ciudad, aunque fuera sin la compañía de su madre, la fallecida en el último Antroxu, Cris "Sardaxian".

Este año Kim estará acompañada de Rosi, su amiga gallega remalladora, y formará parte de "Las Brigadistas de la Playa", muy preocupadas por la acumulación de plásticos en los océanos. También les acompañará un brigadista local, que esta semana será su chófer, y junto al que la sardina promete dar "mucha guerra".

Kim y Cris "Sardaxian" ya protagonizaron el Antroxu del año pasado. Inspiradas en las protagonistas de un programa de telerealidad, las Kardashian, madre e hija aseguraban "reflejarse mucho en ellas porque son muy glamurosas".

Lamentablemente, la veterana de las sardinas no consiguió sobrevivir a tantos días de fiesta y desenfreno y falleció "porque no aguantó el ritmo de su hija". Este año será Kim quien acaparará todo el protagonismo del Antroxu, aunque no se sabe si saldrá viva.