El acusado de abusar de una joven ebria y drogada niega que mantuvieran relaciones

"No mantuvimos relaciones sexuales". Con esta determinación defendió ayer su inocencia el gijonés de 55 años acusado de abusar sexualmente de una mujer de 23 años en su domicilio cuando ella se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas tras una larga noche de fiesta. El procesado lo niega, pero la Fiscalía le exige una condena de seis años de cárcel, otros tantos de libertad vigilada y el pago de 2.000 euros por los daños morales ocasionados a su víctima.

La vista oral celebró ayer su primera sesión -el juicio concluirá esta mañana- a puerta cerrada. No obstante, víctima y acusado tuvieron que coincidir, como ocurre la mayoría de las veces, a la puerta de la sala de vistas de la sección octava de la Audiencia Provincial. Trataron de evitar la mirada, pero la denunciante, que no ejerce la acusación particular, tuvo que ser consolada por sus acompañantes antes de alejarse un poco de la zona. Justo hasta que el acusado entró a declarar.

Este juicio ya estuvo señalado el año pasado, en el mes de noviembre, pero la imposibilidad de reunir un tribunal de al menos tres magistrados imposibilitó la celebración del juicio. En esta ocasión todo se desarrolló según lo prevista. El procesado se declaró inocente y negó los cargos de abuso sexual que le atribuye el Ministerio Fiscal y aseguró ayer que no fue el único con el que esta mujer de 23 años estuvo bebiendo alcohol y consumiendo drogas por diferentes bares de Gijón y Oviedo. Es por ello que su defensa solicitará mañana, en las conclusiones, la libre absolución. No obstante, su versión de los hechos es diametralmente opuesta a la de la denunciante, que es en la que se basa el fiscal para solicitar los seis años de condena.

La denunciante ratificó lo declarado anteriormente, un testimonio sobre el que se fundamenta la acusación del fiscal. Según ella, ambos comenzaron a tomar copas en diferentes bares de Oviedo en la madrugada del 9 de mayo de 2017. Horas después, sobre las diez de la mañana del día siguiente, viajaron juntos hasta Gijón, donde siguieron consumiendo alcohol y drogas. Según defiende la Fiscalía, eran en torno a las cinco o seis de la tarde cuando el procesado "consiguió que la denunciante, aturdida por los efectos del consumo accediera a ir a su domicilio en Gijón". Allí, en la habitación del procesado, ella "llegó a perder el conocimiento, lo cual aprovechó él para mantener relaciones sexuales completas con ella, que estaba inconsciente y sin poder impedirlo", afirma el fiscal. Luego, ella se despertó a las 20 horas y él la llevó al baño y la duchó. Después siguió durmiendo y a las 22 horas se fueron ambos de casa del acusado. El tribunal resolverá en base a las pruebas y testimonios existentes en la causa.

En la vista oral de ayer declararon también los investigadores de la Ufam y varios testigos. Quedan para hoy jueves las declaraciones del equipo forense del juzgado y las conclusiones de las partes, que presumiblemente no variarán.