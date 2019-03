Comadres de merienda y hermandad

La sororidad, palabra de moda y de nuevo cuño para referirse a la solidaridad entre mujeres, no podría tener mejor aplicación que ayer en las múltiples reuniones de comadres que se sucedieron a lo largo y ancho de Gijón.

Muchas, las más veteranas, optaron por juntarse para merendar y celebrar por todo lo alto una tarde "especial, porque comadres sólo es una vez al año", apuntaba ayer Elena del Val rodeada de amigas en una céntrica cafetería de Gijón. Son amigas "desde los 14 años" y tienen la costumbre de reunirse a menudo para compartir un tiempo juntas, pero la velada de ayer tenía el gusto especial de "merendar unos churros con chocolate, que no siempre lo hacemos", explicaban con gracia, y "porque no había picatostes ni frixuelos, que si no, también", apostillaba Marga de la Fuente. Junto a ellas, una incorporación reciente: "el relevo generacional", afirmaban, con la joven Inés Fernández, estudiante de Medicina, como la más joven del grupo.

María Victoria Aguirre capitaneaba otra reunión de amigas "de las de quedar siempre", esta vez reunidas "con más motivo, porque es una celebración que no se puede perder". Ayer eran nueve las comadres, pero "solemos reunirnos cerca de veinte, lo que pasa que hoy la gente se divide en varias pandillas", puntualizaban ante un buen chocolate con dulces. Eso sí, "volveremos a casa temprano, como de ordinario; lo de trasnochar lo dejamos para las más jóvenes" .