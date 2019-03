El rey Pelayo se convierte en Reina

Las chicas del Telecable hockey sobre patines han sido las protagonistas del primer día del Antroxu gijonés. La ciudad ha querido rendirles tributo y los charanguistas han disfrazado al rey Pelayo con patines y stick de hockey, mono azul y pañuelo de lunares en la cabeza, en un guiño al icónico cartel feminista "We can do it".

Las deportistas gijonesas, que recientemente han ganado su cuarta Copa de la Reina, han sido nombradas este viernes embajadoras de la sidra asturiana, la otra gran protagonista de este Antroxu. Así, el pregón ha estado dedicado a la sidra y su candidatura como bien inmaterial de la Humanidad. "Este Antroxu va a haber sidra asgaya", han proclamado los dos pregoneros, que se transformaron en "Culín" y "Culón" disfrazados de manzanas y dieron por inaugurado los carnavales de este año.