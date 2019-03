Las charangas reclaman un mar limpio

El Antroxu suma y sigue. La ciudad acogió ayer otra animada jornada carnavalesca en la que los niños y las charangas volvieron a ser los protagonistas y que sirvió como aperitivo de lo que vendrá hoy con el desfile central del Antroxu.

Las comparsas volvieron a dar el toque ácido de la jornada, con reclamos que, además de la política y el feminismo, hicieron referencia a la suciedad de la playa de San Lorenzo. "Los Gijonudos" salieron los primeros y ofrecieron una buena dosis de canción protesta. Bajo el lema "No más chupa y calla", los charangueros arremetieron contra la gestión de la política de los últimos años, la corrupción y las redes clientelares. "Hasta los periodistas están compinchados", sentenciaron.

Los del "Xaréu nel Ñeru" les dieron el relevo vestidos de pulpos y recreando el fondo marino con su propia versión de la canción "Bajo el mar". "Hoy quiero denunciar que el fondo marino es un pozo minero", denunciaban. La política, la subida de los alquileres y la dudosa parcialidad de los jueces también se colaron entre sus letras. Los terceros en salir fueron "Los Restallones", ganadores del último certamen, que tampoco decepcionaron este año. Vestidos con los colores del Sporting, la charanga recreó un llagar y rindió tributo a la sidra, "el oro que Dios quiso derramó sobre el paraíso". La ciudad también fue objeto de homenaje al ritmo del clásico de Frank Sinatra, "New York, New York", que la comparsa versionó con un "Gijón, Gijón". "No hay otro sitio que me haga esto sentir. Cada vez que me voy siempre quiero volver", coreaban.

Los "Kop'a Vino" pusieron el broche de oro a la gala disfrazados de vikingos y no dejaron títere con cabeza. La contaminación del aire, la renta social y el cierre de comercios gijoneses dejaron paso a las críticas sobre el estado de la playa. "Moriyón ye sorda y muda y sobre la playa no cuenta la verdad. Lo que era esta playa sólo es un recuerdo. A San Lorenzo no se le reconoce", protestaban. La gala volvió a estar presentada por Alberto Rodríguez y su amiga rumana "Raluca Marica", que se convirtió en vampiro y mordió a "Cuca" la Sardina.

El día también sirvió para que los peques de la casa volvieran a sacar el disfraz. Muchos lo hicieron en el concurso infantil del teatro Jovellanos, que celebró su vigésimo séptima edición y congregó, sobre todo, a familias.

Otros prefirieron salir a las calles y participar en el desfile infantil, como la familia Del Campo, que lleva años celebrando el Antroxu. Carolina, de once años, decide los disfraces y su abuela Sarita, de setenta, los confecciona cada año. Este Carnaval la temática fue Harry Potter: Sofía se vistió de Hermione, su padre Javier del profesor Snape, Sarita de la profesora Sprout, y su marido Antonio, de Albus Dumbledore.

El grupo "Happy Family" tampoco falla nunca al desfile antroxero. Este año la temática fueron los fondos marinos: ellas se disfrazaron de caballito de mar y ellos, de buzos. "Somos amigos de toda la vida. Venimos de El Polígono, de Nuevos Roces y Nuevo Gijón y llevamos participando desde que los críos tenían un año", explicaba una de las integrantes.

Los que también son habituales del Antroxu gijonés son la agrupación "Guateque familiar", que ayer se pusieron mallas y peluca rubia para imitar a la gran Raffaella Carrà, de la que corearon su célebre "Explota mi corazón".

Los "Cardaval", por su parte, aprovecharon el pasacalles para mandar un mensaje de apoyo al Sporting, del que son socios desde hace años. "Ahora que no van muy bien tenemos que apoyarles. Hay que sufrir con ellos", afirmaba Beatriz Valcarcel, que iba ataviada de animadora con tutú rojiblanco, pompones y peluca afro. Los niños vestían la equipación del club, otros hacían las veces de árbitro, y junto a ellos llevaban un muñeco gigante hecho de porexpan con la camiseta sportinguista.

Los aficionados a los pedales también se sumaron a las celebraciones y participaron en una bicicletada organizada por la asociación "30 días en bici", que empezó en la Plazuela y terminó en un café del centro.