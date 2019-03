Apuñala en una pata al perro de su vecina tras intentar cortarle el cuello por una riña

Las desavenencias entre dos vecinos gijoneses a punto estuvieron de acabar en desgracia después de que uno de los implicados en la disputa, de 28 años, apuñalase al perro de su vecina con un cuchillo de cocina. Finalmente, el animal solo resultó herido en una pata, mientras que el agresor, con numerosos antecedentes, terminó detenido.

El incidente ocurrió hace unos días. Según relató la denunciante ante la Policía Nacional, el joven agresor había comenzado a discutir vehementemente con ella por temas relacionados con la convivencia. Tal fue la intensidad que adquirió la discusión que el joven agredió a un amigo de la denunciante, que intentó mediar en el conflicto entre ambos, con un puñetazo en la boca.

La disputa fue a más. El perro de la denunciante salió al rellano del piso al escuchar los gritos y fue en ese momento cuando el joven no dudó en atacar al animal, al que intentó cortar el cuello con el cuchillo. No obstante, como el can -un pastor catalán de dos años y medio- no paraba de moverse el cuchillo impactó contra una de las patas delanteras del perro.

El animal fue atendido en una clínica veterinaria y ya se recupera de las lesiones. Al tiempo, las labores de los investigadores llevaron a la identificación y arresto del presunto agresor, que se enfrenta ahora a un delito de maltrato animal. Este joven, de 28 años de edad, suma ya varios antecedentes policiales por delitos contra la salud pública, lesiones y robos.