Un joven, detenido seis veces en un mes por robos violentos a menores de edad

Agentes de la Policía Nacional han detenido seis veces en el último mes a un joven de 19 años de edad por robar dinero y móviles a menores de edad. En la comisión de sus robos actuaba generalmente acompañado de otros menores, de los que se valía para intimidar o agredir a sus víctimas.

La investigación se inició hace un mes, el 21 de febrero, cuando un menor de edad denunció que dos jóvenes le habían agredido para robarle el móvil en la calle Pérez de Ayala. Uno de los autores que parecía mayor, era quien llevaba iniciativa, fue el que le amenazó y le instó para que le diera el teléfono, mientras su acompañante hacía gestos intimidatorios y le acorralaba para evitar que huyera. Ante la negativa a darles su móvil le agredieron para robárselo y huyeron del lugar.

Los agentes del Grupo I lograron recuperar el móvil sustraído en poder de otro menor, que era el encargado de venderlo a cambio de una compensación económica.

En esa investigación fueron detenidos los tres implicados, los autores materiales del robo, D. F. S. de 19 años y a un menor de edad, ambos con antecedentes y también otro menor de edad, éste por un delito receptación, que debía conseguir el dinero por el móvil robado.

A partir de esa fecha D. F. S. fue detenido en otras ocasiones por hechos similares, en los que agredió o intimidó a adolescentes para robarles la cartera o sus móviles. En sus acciones violentas actuaba acompañado de otros menores de edad para que le ayudaran a intimidar a sus víctimas o a evitar que huyeran.

Este fin de semana, el sábado por la tarde D. F. S. en compañía de un joven de 17 años, agredieron a un chico de 16 años, para robarle la cartera. La víctima tuvo que refugiarse en una pizzería para solicitar desde allí, ayuda a la Policía, ya que no se atrevía a salir solo ante el miedo de que le volvieran a pegar porque no llevaba dinero en la cartera que le habían quitado. Los agentes detuvieron a los autores que estaban en las inmediaciones acompañados de otros tres jóvenes, que no habían participado activamente en la comisión del robo. También recuperaron la cartera que pudieron devolver a su asustado dueño.



Robo armado con una navaja

El lunes fue nuevamente detenido por agentes de El Coto por amenazar con un arma blanca a un niño de 14 años que estaba en el parque Zarracina. Como en esta ocasión actúo sin compañía, esgrimió una navaja contra el menor para sustraerle el móvil y una cadena dorada que llevaba al cuello.

D. F. S. de 19 años de edad, vecino de Gijón, en el último mes ha sido arrestado en seis ocasiones, cinco de ellas como presunto autor de robos violentos y una sexta por tener una reclamación de un Juzgado de Instrucción de Gijón por un delito de lesiones. En la mañana de ayer pasó una vez más a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.

De la participación de los menores de edad en estos robos, se dio cuenta a la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia que dispuso el ingreso de alguno de los investigados en el Centro de Menores de Sograndio.