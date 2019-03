Un colombiano residente en Gijón, asesinado en su país durante unas vacaciones

Un joven colombiano de 22 años de edad, que responde a las iniciales J. V. P., y residente en Gijón, ha sido asesinado en su país de origen durante unas vacaciones. El fallecido llevaba un tiempo viviendo en Gijón, donde trabajaba en un negocio hostelero del barrio de El Llano.

Precisamente había solicitado hace unas semanas a su jefe unas vacaciones para regresar al país de donde es oriundo. Allí encontró la muerte de forma violenta, tras recibir varios balazos, según las primeras informaciones que se barajan.

El joven, que llevaba varios años en España, había regentado un local hostelero en la ciudad gallega de Betanzos junto a su madre, antes de asentarse definitivamente en Gijón.

Precisamente en la ciudad asturiana había comenzado una relación sentimental con una joven, que se despedía esta mañana de él a través de las redes sociales. "La injusticia y la violencia acabaron con tus sueños que eran los míos, con tus ilusiones, tus alegrías, con tu vida, que era parte de la mía... no comprenderé ni aceptare jamás que te hayas ido, que me dejaras sola con nuestros planes... te amo mi desastre!!! Siempre vivirás en mi. gracias por tanto que me dejaste, todo este amor que ya no te puedo dar lo guardaré hasta que Dios decida que nos volvamos a ver", se puede leer en el mensaje.

En el local hostelero donde trabajaba el fallecido se mostraban hoy "consternados" por la noticia. "No acabamos de creérnoslo, fue todo muy de repente, aún no lo asimilamos", aseguró un compañero del joven.