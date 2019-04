El encierro seguirá "hasta que haya un compromiso claro" sobre el plan de vías

Una reunión con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, en Gijón. Esa es la petición de los miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos que llevan desde la mañana del lunes encerrados en el salón de Plenos del Ayuntamiento para dar por finalizado el encierro. Una propuesta que parece más cercana después de que ayer hubiera avances en las gestiones y se consiguiera abrir "canales de comunicación más estables".

En esa reunión se intentará que Losa, "representación del Gobierno central en Asturias", pueda atender las inquietudes de los ciudadanos y, sobre todo "decirnos qué hay de verdad en los acuerdos", en palabras del presidente de la Federación vecinal, Adrián Arias. No obstante, Arias remarcó que "hasta el momento no ha cambiado nada, por lo que la movilización sigue".

La elección de la Delegación de Gobierno no es casual ya que, entiende Arias, "es quien puede desbloquear el proyecto" ante el "poco interés" del Gobierno regional. También se exploró ayer la vía de la Federación Socialista Asturiana y su secretario general, Adrián Barbón, candidato del PSOE a la presidencia del Principado. Una opción que quedó eclipsada al tenderse el puente de la delegación que dirige Losa.

Sí entienden los vecinos que la reunión tiene que darse en Gijón ya que "este es el espacio más cercano para los gijoneses y se trata del plan de vías de esta ciudad, no de otra". Además, el hecho de que fuera en Gijón "ayudaría a que otros actores de la plataforma pudieran estar presentes".

La delegada de Gobierno, por su parte, valoró ayer que fuera el Ejecutivo central quien "reimpulsó" la firma del acuerdo, que estima "inminente". Así, afeó que "se dé a entender que es un tema parado cuando se sabe que no lo está. No se puede engañar así a la gente porque se crea una mala idea y un malestar que no se corresponde con la realidad", enfatizó Delia Losa. De hecho, incidió en que el compromiso del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es "muy serio", pero "conlleva unas tramitaciones administrativas que exigen las leyes".

Con todo, los vecinos pasaron su segunda noche consecutiva recluidos en el salón de sesiones -acompañados por ediles de Xixón Sí Puede y por Esteban Aparicio, a título personal y únicamente en horario plenario-, sumando ya más de 48 horas de encierro. Una movilización que tiene visos de continuar.

"Únicamente nos iremos o porque tengamos un compromiso muy claro o porque entendamos que este espacio de lucha está agotado y hay que desarrollar otro tipo de acciones", aseveró Adrián Arias, en cuyo caso "trasladaríamos la protesta a otras instituciones donde no se estén cumpliendo los compromisos".

Así lo aseguró en un acto cargado de significado en la tarde de ayer. Cuatro expresidentes de la Federación vecinal -Tita Caravera, Pepín Fernández, Amador García y Juventino Montes-, salieron al balcón consistorial junto a Arias para dirigirse al centenar de personas que allí se reunieron para darles su apoyo. Entre ellos, miembros de Foro, Podemos y Ciudadanos.

"Estamos encerrados por la dignidad y por el compromiso de Gijón, no solo por la firma del convenio", enfatizó desde el balcón Arias, "después de 17 años de abandono, tuvimos que ocupar el Ayuntamiento para que el plan de vías volviera a la agenda política".

El presidente vecinal incidió en que "el monopolio de la política no puede recaer solo en los partidos, también tiene que incluir al ciudadano", explicitando que "no nos vamos a rendir hasta verlo firmado". Arias insistió en que "ningún partido puede robar a la ciudad el tren y las infraestructuras, Gijón se merece dignidad y un plan de vías".

Respecto al anuncio de consejería de Infraestructuras y ministerio de Fomento de que la firma del documento se dará "a mediados de abril", antes de las elecciones, los vecinos afirmaron que "no lo consideramos una fecha exacta después de 17 años. Queremos compromisos más férreos y que los avances lleguen a buen puerto para no volver a la casilla de salida".

Y es que Arias se mostró muy combativo en ese sentido: "el convenio se tiene que firmar antes de las elecciones, no podemos fiar el futuro de Gijón a un resultado electoral y una incertidumbre absoluta que no sabemos dónde va". Por ello, "la dignidad vuelve a dormir hoy -por ayer- en el salón de plenos".