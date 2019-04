Todo lo que tienes que saber de las oposiciones de auxiliares del SESPA a las que se presentan 20.000 personas

El recinto ferial Luis Adaro acoge mañana la esperada macroposición del Sespa, en la que 20.704 aspirantes optan a conseguir una de las 232 plazas de auxiliares administrativos en el sistema sanitario público del Principado. Eso es todo lo que debes saber sobre la prueba:



Muchos inscritos y pocos favoritos

Pese a que finalmente más de 20.000 personas han pedido someterse a la prueba, Sanidad en realidad calcula que menos de un 70% de los registrados se presenten mañana finalmente en Gijón. Las primeras estimaciones apuntan a que "sólo" 13.000 usuarios han estudiado el temario y vendrán hoy con intención de lograr una de las plazas.



Tipo test: los fallos restan y se reservan varias preguntas en caso de impugnación

La prueba a la que se presentan los candidatos consiste en un cuestionario de 64 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta de las que solo una es correcta. Se reservan otras 15 cuestiones de reserva en caso de que una vez finalizado el examen se reciban quejas por la mala formulación de algunas preguntas o la ambigüedad de las respuestas presentadas. El valor de cada respuesta correcta se valorará en positivo, las no contestadas no tendrán valoración y las contestadas erróneamente serán penalizadas con el quinto del valor asignado a la contestación correcta. Es decir: cinco malas respuestas anulan una buena. La nota de corte (el mínimo de puntuación para superar la fase) será anunciada por el tribunal al inicio del turno. En ningún caso esta nota será inferior a cinco.



Turnos de entrada

En el turno de mañana, los controles de acceso se abrirán a las 8.00 horas y a partir de las 10.00, las aulas de los exámenes. La prueba dará comienzo a las 11.00 horas. En el turno de tarde, los controles se abrirán las 15.00 horas y las aulas, a las 17:00. El test comenzará a las 18:00. Los exámenes tendrán una duración de 120 minutos, aunque los opositores que lo hayan pedido y justificado en un plazo ya cerrado podrán quedarse hasta otras dos horas. Como en la prueba del día 10, cada opositor tendrá que imprimir en su domicilio una acreditación que funciona de forma similar a las tarjetas de embarque de los aeropuertos y que identifica a cada aspirante con un código digital. Parte de los 200 trabajadores contratados como organizadores tendrán un lector digital de este tipo de códigos y se encargarán de situar a cada usuario en su cola correspondiente.

Aulas aclimatadas, aseos químicos y equipos de megafonía

Las diez aulas del recinto ferial ya han sido acondicionadas y disponen de un equipo de megafonía y de climatización. La prueba comenzará a las once de la mañana y a las seis de la tarde, aunque los aspirantes podrán acudir al edificio hasta tres horas antes del inicio de cada turno.

Se instalarán también un total de 119 aseos químicos y "monoblocks" -cubículos que albergan seis puestos de aseo juntos- a lo largo de todo el recinto. El propio mobiliario del edificio permite que cada una de las aulas tenga también aseos integrados, algo indispensable en cualquier oposición, que impide que el usuario pueda salir al exterior una vez iniciada la prueba.



Dudas

Lo que queda en el aire son dos cuestiones: evitar a los copiones y confirmar el acceso de varias decenas de aspirantes que no han podido descargar su acreditación digital. La primera, en principio, se dio por saldada hace semanas, cuando Sanidad se comprometió a ampliar la separación entre los pupitres ocupados (la oposición a celadores del pasado día 10 recibió quejas por la proximidad de los inscritos). El segundo escollo tendrá que solucionarse hoy "sobre la marcha", según Comisiones Obreras, que asegura que hay varios usuarios que no figuran en la lista final de admitidos y que, por tanto, no podrán imprimir su acreditación de acceso. El sindicato aclara, no obstante, que la inmensa mayoría de estas incidencias son "errores de muy poca importancia", como errores ortográficos en los apellidos o números equivocados del DNI, así como retrasos en las reclamaciones tramitadas por registro electrónico por parte de algunos de los excluidos.



Aparcamientos

Se recomienda ir a la prueba con antelación. Se espera que haya mucho tráfico al coincidir de nuevo con el rastro dominical de Gijón y al estar además cerrado el parque Hermanos Castro por obras.