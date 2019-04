Hallado flotando en el Puerto Deportivo el cadáver de un hombre de unos 50 años

El cadáver de un hombre de unos 50 años ha sido rescatado hace unos minutos de las aguas del Puerto Deportivo, en el entorno de la antigua rula. Agentes de la Policía Nacional atendieron poco después de las nueve de la mañana un aviso del 112 y se personaron en la zona. Allí estaba el cuerto flotando. No fue necesaria la intervencion de los bomberos en el rescate.

La persona ahogada fue identificada casi de manera inmediata por su hermana que estaba buscándolo por la zona. Aunque no había denuncia oficial sobre su desaparición, la persona llevaba unas horas siendo buscada por la familia. No hay signos de violencia y la Policía, a la espera del levantamiento del cádaver por el equipo forensa, recopila datos sobre el suceso. No se descarta ni el accidente ni el suicidio