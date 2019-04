Los bomberos sofocan un incendio en la calle Corrida de Gijón

Dos dotaciones de bomberos han tenido que intervenir esta mañana para sofocar un fuego que se originó en el edificio ubicado en el número 12 de la calle Corrida, en pleno centro de Gijón.

Hasta el lugar del incendio, que se originó poco antes de las once de la mañana, se han desplazado dos dotaciones de bomberos y varios agentes de la Policía Local de Gijón. Al haberse producido en una calle tan concurrida, el incidente, que llenó de humo buena parte de la vía, ha llamado la atención de decenas vecinos y viandantes.

Los bomberos, al acceder al inmueble, comenzaron a buscar el origen del humo en los pisos, pero no no encontraron nada. Poco después, uno de los funcionarios localizó el foco en la planta baja del edificio. "Un compañero localizó el foco en la planta de abajo, en el hueco de la escalera donde se estaba quemando un saco de leche en polvo y restos de basura que han generado mucho humo", explicó esta mañana Manuel Durán, jefe de turno en el parque de bomberos de Roces. "Pudo ser una colilla que alguien tirase, el fuego ha ido muy lento y la propia chimenea ha hecho tiro, pero no ha sido nada grave", matizó Manuel Durán.