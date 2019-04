Cinco rutas (fáciles) para salir a correr por Gijón que deberías conocer ahora que llega el buen tiempo

Llega la primavera y con ella el buen tiempo. Este fin de semana se esperaba que superáramos los 20 grados de nuevo en toda Asturias. Y no hay nada mejor para ponerte en forma y conseguir cumplir con la operación bikini que salir a correr al aire libre. Es un ejercicio muy sano que, si no eres experto en el deporte o no te gusta especialmente, puedes cambiar por un simple paseo o por la bicicleta. Gijón es una ciudad ideal para practicar estas actividades al aire libre (hace unos meses fue nombrada Ciudad Europea del Deporte). Hoy te proponemos cinco rutas que puedes hacer tengas o no experiencia. Todas ellas son muy fáciles y tienen una ventaja más: las puedes prolongar (o acortar) todo lo que quieras.



El Paseo de la Playa de San Lorenzo

A pesar de que se aconseja empezar a disfrutar de las vistas y del paseo en la escalera 0 (también llamada La Cantábrica), lo bueno de la playa de San Lorenzo es que puedes echar a correr a la altura que quieras. La playa son, de una punta a otra, más de tres kilómetros que puedes disfrutar corriendo o caminando. Eso sí: tienes que tener paciencia con la gran cantidad de gente que suele transitar por el paseo de El Muro. Si te atreves baja a la arena y corre por ahí aunque, ya te lo advertimos, eso es mucho más duro.

A continuación te dejamos un vídeo y una galería de fotos en las que te mostramos todo lo que te vas a encontrar si sales a practicar deporte por esta zona.

Vídeo



Fotos

El Kilometrín

Esta zona situada en las inmediaciones del parque Isabel la Católica tiene varias ventajas. La primera de ellas (si eres de los que se motiva compitiendo) es que vas a correr en todo momento con mucha gente alrededor. La segunda: que es un terreno llano y que puedes parar en cuanto quieras. ¿La razón de que se llame "kilometrín"? Que hace años este circuito era poco menos que un kilómetro.

Vídeo

Fotos

El parque Isabel la Católica

Fue uno de los primeros circuitos de lo que entonces se llamaba "footing" de Gijón. El parque combina lo bueno de la naturaleza en plena ciudad. No dudes en acercarte incluso con tu mascota. El recorrido por dentro de Isabel la Católica es apropiado sobre todo los días de excesivo sol y calor. Es entonces cuando más se agradece la sombra de los árboles.

Vídeo

Fotos

El parque fluvial de Viesques

Uno de los parques que más adeptos al deporte ha ganado en los últimos meses. Basta con acercarse para comprobar esta realidad. No hay día que no te encuentres a alguien corriendo o en bici. Su ventaja es que también puedes adaptar tu carrera tanto como quieras. Desde el parque fluvial puedes ir hacia Los Pericones, a la senda de La Camocha o siguiendo el río acabar en Las Mestas o en el propio Isabel la Católica o en el paseo de El Muro. Cada día puedes intentar dar "un paso más".

Vídeo

Fotos

Los Pericones

Y por último un parque sólo apto para expertos en subir escaleras o para personas a las que les gusta mucho el deporte. Si subes a Los Pericones tienes que armarte de paciencia. El recorrido no es muy largo pero se hace notar.

Vídeo

Fotos