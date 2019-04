El perfil más radical de Ultra Boys

Al Sporting, a las peñas sportinguistas, a la ciudadanía en general y a la Policía en concreto harán llegar los integrantes del Observatorio contra la violencia un informe titulado "Ultra Boys, violencia y neonazismo en Gijón", en el que se hace una radiografía de este colectivo de aficionados al Sporting, se les vincula con hechos violentos y prácticas fascistas y se les considera eje de un problema de seguridad y convivencia con epicentro en Gijón. El informe termina su centenar de páginas con una enumeración de 47 incidentes protagonizados por ultras entre 2004 y 2018. El último suceso relatado es la agresión a varias personas que estaban en un bar de Cimadevilla participando en una fiesta del U.C. Ceares en abril del año pasado. Ese ataque fue la gota que colmó el vaso de la paciencia ciudadana y generó la puesta en marcha de ese Observatorio con la participación de grupos políticos, entidades sociales y las federaciones de vecinos y peñas sportinguistas.

Los primeros en tener acceso a este documento fueron ayer los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento. El compromiso municipal es darle traslado al Sporting en el marco de ese trabajo del Observatorio. La petición del Observatorio es que Ayuntamiento y Sporting tomen medidas para atajar el problema. El club no sale muy bien parado en un dossier -que no tiene autoría definida por motivos de seguridad- que le reprocha falta de contundencia en la erradicación de Ultra Boys y el incumplimiento de parte de las medidas pactadas a mediados de 2018 con el beneplácito del Ayuntamiento para erradicar la presencia de ultras y de actitudes violentas, xenófobas, racistas, homófobas y machistas en espacios deportivos de la ciudad.

¿Qué radiografía hace el informe de los Ultra Boys?

No son una peña. La alegalidad del colectivo es el primer dato del informe. Ultra Boys son todos los animadores ultras del Sporting y no es nadie jurídicamente hablando. Se recuerda que aunque se hace referencia a ellos como peña sportinguista no están en ningún registro de asociaciones, ni están integrados en federaciones de peñas, ni se les conoce CIF.

De Salvajes Langreo a Batallón Gijón. La historia de los Ultra Boys se remonta a 1981 y bajo ese concepto se han organizados grupos o secciones. Las dos más importantes en la actualidad son Salvajes Langreo y Batallón Gijón. Ambas, se dice en el informe, "con un marcado carácter neonazi". De corte fascista se tilda también a Toldos Crew, Irreductibles, Brigada 81, Frente Gijón, Youth Gijón o Sección Pravia. El informe hace referencia a quienes se han autoproclamado líderes de alguna sección y tienen un pasado violento contrastado. Además se documenta el uso de simbología de ultraderecha.

La minoría que se cree mejor que nadie. El cálculo es que este colectivo sólo representa el 1,64% de la afición del Sporting. Eso sí, el informe establece que se colocan en una posición de superioridad moral y se consideran por encima del resto de los aficionados a los que tildan de "comepipas" o "sporchigristas".

"Puta Oviedo", un clásico del odio. Un elemento central en la incitación al odio que se refleja en el informe del Observatorio tiene que ver con los ataques al eterno rival: el Real Oviedo. A los cánticos de "Puta Oviedo" se suman otros mensajes en redes sociales como "Carbayón, vuelve a tu aldea. No ensucies nuestra playa" o "Muerto el perro, se acabó la rabia" en un cartel con un perro con camiseta azul y el lema "Oviedo, capital". Aunque no todos los eslóganes de odio van hacia Oviedo. Tras el suceso en el local de La Folixa de Cimadevilla se pudo leer en las redes sociales que "con los del Ceares, tiro en la nuca y al foso".

El apoyo del Sporting y los jugadores. El informe no se anda con medias tintas y habla directamente de "connivencia del Sporting con la actividad de Ultra Boys". Uno de los ejemplos que se destacan es que fueron ellos quienes organizaron en diciembre de 2005 el partido del centenario del Sporting. Mucho después, y con la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte ya en vigor, se enumeran campañas y acciones con menores organizadas por los Ultra Boys y en las que participaron futbolistas del club. El dossier incluye también la foto de los jugadores del primer equipo arrodillados "ante los ultras", -se concreta en el informe-al término de un entrenamiento en El Molinón previo a un derbi con el Oviedo. También se explica que durante muchos años contaron con un local dentro del estadio municipal, que cerró Antiviolencia en 2014. Al club se le achaca cederles espacios y entradas y ser permisivos con el control de acceso. A ese "trato preferente con los ultras" del que se habla se relaciona la participación de algunos de los ultras más reconocibles en una reunión para organizar los actos de homenaje a Quini tras su fallecimiento.

La reprobación de los hinchas. El informe enfrenta la "cercanía" del club al colectivo ultra con la desaprobación que reciben de buena parte de la hinchada sportinguistas. Se enumeran partidos en los que no se secundaron sus cánticos o se pitaron directamente como forma de reproche.

Una falsa grada de animación. Se creó a inicios de la temporada 2017/2018 por requerimiento de la Liga como un espacio acotado en el fondo Sur. Espacios similares hay que en otros campos para intentar controlar a los ultras más violentos ya que el acceso está controlado por huella dactilar. El informe establece que hay una relación directa entre este grada y los Ultra Boys por los mensajes capturados en redes sociales y los propios grafitis que decoran el espacio. En agosto de 2018 el Sporting anunció la nueva Grada de Animación 1908 y cambios en la fórmula de acceso. Poco antes la Comisión Antiviolencia había incluido a Ultra Boys en su lista de grupos violentos.

Ruta de negocios amigos. A la hora de analizar las vías de financiación -desde venta de entradas a venta de lotería- el informe enumera negocios de todo tipo, sobre todo hosteleros y un gimnasio, que ejercen a mitad de camino entre punto de encuentro y lugar de acceso a financiación. Son negocios vinculados a personas activas en el colectivo ultra.