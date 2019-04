El acusado de estafar 44.000 euros a una franquicia: "Ellos me deben dinero"

El acusado de haber estafado 44.826 euros a una franquicia gijonesa reafirmó ayer su inocencia en la Audiencia Provincial y aseguró que, en realidad, son los demandantes los que le deben dinero a él. Unos 47.000 euros, calcula. En el juicio comparecieron también la antigua contable de la franquicia, un responsable de organización que trabajaba para las dos empresas implicadas y un perito, pero la ausencia de un segundo experto que había auditado las cuentas del demandante obligó a suspender la sesión ya que, según la Fiscalía, "es el único que sabe con certeza cómo iban las cuentas".

Este testimonio pendiente (el auditor envió un escrito al tribunal explicando que tenía otro juicio prácticamente a la misma hora) ayudará a arrojar algo de luz sobre la "peculiar manera de trabajar", en palabras del propio acusado, entre él y la otra empresa. Ambos habían llegado a un acuerdo de franquiciado en noviembre de 2016 por el que el primero se encargaba del reparto de materiales y de entregar a clientes particulares en sus domicilios la comida encargada en varios restaurantes de la empresa demandante. La acusación, entonces, criticaba que el franquiciado había dejado de ingresarle su parte entre mayo y agosto de 2017.

Pero ayer se expusieron varios matices. El primero, que en realidad la empresa matriz cobraba directamente los pedidos que se pagaban con tarjeta y con cheques. El segundo, que el acuerdo era ingresar todo el dinero en la cuenta del franquiciado, después devolver la parte que correspondiese a los restaurantes y, por último, que la empresa matriz liquidase el resto para ingresar en la cuenta del acusado la parte que le tocase. La franquicia alegó ayer que éste dejó de pagarle sin previo aviso, pero el demandado aseguró que la empresa fue la primera en cometer la falta y que cortó todo tipo de relación con él, por lo que no tenía forma de ingresar nada. "Esos meses no se han liquidado, no sabemos lo que nos corresponde a cada uno", justificó. Cuenta con el apoyo de la contable y el perito. El auditor, contratado por el demandante, está previsto que se posicione a su favor.