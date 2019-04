Archivan la causa del hostelero de El Molinón acusado de fraude eléctrico

La causa contra el hostelero gijonés acusado de haberse enganchado a la red eléctrica de El Molinón ha quedado archivada. El empresario, que regenta un conocido local en los bajos del estadio, había sido acusado de un delito de fraude en el fluido eléctrico después de que un ciudadano anónimo alertase de esta sospecha al Ayuntamiento de Gijón. "A raíz de esa denuncia se presentaron en mi local la policía judicial y varios ingenieros para revisar la instalación de la luz. Ese mismo día ya dijeron que no habían detectado ninguna línea clandestina", explicó ayer el propietario afectado, que lamentó el posible daño que estas acusaciones hayan podido causar a la reputación de su negocio.

El Juzgado de Instrucción número 3 ya había emitido el pasado día 27 de marzo un auto en el que decretaba el sobreseimiento provisional del caso. En el documento se explica que en la denuncia interpuesta por el departamento de logística e instalación del Sporting "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito", tal y como ya había defendido el hostelero semanas antes. Como el plazo de recurso finalizó hace también semanas, el afectado está oficialmente libre de carga.

En su momento, el Consistorio, tras recibir este aviso anónimo, se puso en contacto con la empresa de electricidad del estadio para que comprobase la veracidad de las acusaciones. La entidad contactó con la directiva del Real Sporting (arrendatario de la instalación municipal), para poder realizar una inspección sobre el terreno. Esa primera revisión hacía sospechar del hostelero porque se detectó un pico de consumo en una zona próxima a su local. Sin embargo, la inspección no incluía analizar el interior del bar, por lo que no había ningún tipo de prueba. "Cuando ya vinieron y lo revisaron todo elaboraron un informe en el que se aclara que no encontraron nada ilegal; yo ya lo sabía", concretó el responsable. El documento al que hace referencia, emitido el día 15 de febrero, incluía fotografías del local y una descripción pormenorizada de la revisión para demostrarlo.