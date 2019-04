Piden 3.000 euros de multa para una víctima de violencia de género por injuriar a los policías que la protegían

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de una mujer integrada en un programa de protección de víctimas de violencia de género acusada de injuriar en Facebook a los policías locales de Gijón encargados de protegerla.

Según recoge el Ministerio Fiscal, la mujer vilipendió al servicio VICOP de la Policía Local, cuyo cometido principal es la protección de las mujeres víctimas de los delitos de violencia de género y el control de las órdenes de protección y de alejamiento acordadas por los distintos órganos judiciales.

Entre las mujeres integradas en el programa VICOP se encontraba la acusada, de la que el Ministerio Fiscal sostiene que, con el ánimo de vilipendiar y desacreditar tanto al programa VICOP como a los funcionarios integrantes del mismo, en marzo de 2018 escribió en la red social Facebook el siguiente mensaje: "Que no me hacen daño ya la Policía Local grupo VICOP en Gijón, qué falsedad, no podéis llevar víctimas cuando los primeros maltratadores soy vosotros si la víctima no se deja manipular a vuestro antojo€ pues yo no.. se me hará otra seguridad, y cada uno recoge lo que siembra en esta vida, lo tengo todo grabado y guardado y mi abogado particular también€ eso se llama negligencia, y ahí nos veremos€ no lo dudéis... qué asco llevar placa así... así cualquiera se gana el sueldo... pues no os va a salir bien, existe la Nacional, El SAF, La Guardia Civil y pagarme un guarda espaldas particular y lo haré€ sois el último escalafón la Local y os creéis por encima de quién".

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de injurias y solicita que se condene a la acusada a 10 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros (3.000 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a los cuatro policías integrantes del VICOP con 1.000 euros a cada uno.