No se corta Rufino Ballesteros, presidente de las Iniciativas Deportivo Culturales de La Calzada, en tildar a las archicampeonas del Telecable Hockey Club como "les nenes" o "les moces". Tiene bula para ello ya que de sus manos y su mente nació, hace ya más de dos décadas, el club que esta semana recibió el XVIII Galardón de las Iniciativas Deportivo Culturales de La Calzada.

Por ello, a la hora de entregar el galardón, Ballesteros, que confesó que "no soy imparcial", no dudó en asegurar que "este es el premio más especial" que entregó nunca. Echó la vista atrás el impulsor de las IDC y del por entonces Solimar para recordar aquellos primeros años en los que "no teníamos patines ni pista. Nada que ver con lo que son ahora gracias al trabajo de la directiva, entrenadores y 'les moces', que son unas campeonas". Como muestra, un palmarés "como no hay otro en Asturias ni España", conformado por cinco copas de Europa, cuatro copas de la Reina y tres Ligas.

No fue el único galardón que se entregó. También obtuvo el suyo, a título individual, Antonio Jiménez García, "una persona imprescindible" en la historia de las Iniciativas Deportivo Culturales de La Calzada. Tras casi dos décadas ejerciendo como fotógrafo y, últimamente, también comandando su página web, recibió un galardón "muy merecido". Para Ballesteros, "ha hecho una labor que ningún otro sabía, una ayuda inestimable". La ocasión, que da el pistoletazo de salida a las jornadas, sirvió también para homenajear a José Manuel Moreno Cubino, Joaquín Fernández y Ricardo Vázquez, secretario, tesorero y abogado de la entidad.