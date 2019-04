Sabino, con toda la peña

Si hay dos gijoneses que acumulan, de un tiempo a esta parte, entorchados y distinciones, son Sabino García Vallina, presidente de TSK, y Enrique Pérez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, buenos amigos y entrañables ambos. Ayer, la peña gastronómica Puente de Mando, a la que el segundo pertenece, homenajeó al primero, que fue agasajado en un almuerzo celebrado en el restaurante del Club de Golf de Castiello. García Vallina, natural de Celles (Siero) es uno de los empresarios más destacados de la región "en sectores innovadores y estratégicos", como señaló el presidente de la peña, Fernando de la Hoz, en su discurso antes de entregar al homenajeado el emblema de Puente de Mando, obra del ceramista Alberto Estrada sobre una idea del arquitecto Juan José Bericua.

De la Hoz animó al empresario homenajeado a "no aflojar nunca ni desistas de ser como eres, para que sigas sirviendo de referencia y de ejemplo a seguir para los emprendedores de esta región". Para el presidente del colectivo gastronómico que agrupa a destacados gijoneses de distintos ámbitos de la vida de la ciudad, "no es éste foro para hablar de los logros de este gran empresario que ha logrado alcanzar una altura y un nivel imparable, sino del aspecto humano, del valor de las personas que no deben pasar desapercibida por su tenacidad, su capacidad de trabajo y su humildad, que se suman a un innegable talento emprendedor". De la Hoz finalizó diciendo, antes de fundirse en un abrazo con el homenajeado que "si no existiera Sabino García Vallina en Asturias, habría que inventarlo".

Por su parte, Sabino García Vallina agradeció el reconocimiento de una de las peñas más veteranas de Gijón -"quienes se reúnen en amistad frente a la buena mesa suelen ser siempre buenas personas", dijo- y aseguró que colocaría el emblema de Puente de Mando "en un lugar destacado de mi casa". El almuerzo culminó con una animada charla entre un grupo de amigos en la que se pasó revista a asuntos variados de la actualidad, como las elecciones generales del próximo domingo.