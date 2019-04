La concejala de Cultura afronta una reprobación como final de su gestión

Reprobar a Montserrat López Moro, concejala de Educación y Cultura en el gobierno municipal de Foro "por su pésima gestión al frente de la concejalía". Esa es la propuesta que la concejala socialista Lara Martínez defenderá en el Pleno de la semana que viene y que previsiblemente salga adelante ya que los tres partidos de la izquierda ven razones más que suficientes para darle este simbólico tirón de orejas a la edil forista. Martínez ha dejado para este final de mandato esta iniciativa -la última que va a defender como concejala de Gijón ya que pone fin a su etapa municipal- para que la reprobación sea la imagen que quede de los cuatro años de trabajo de la edil forista, cuya dimisión fue pedida por la oposición en varias ocasiones.

"Gijón no se merece una concejala que ha hecho buena la gestión del señor Carlos Rubiera", sentenciaba ayer la edil socialista en referencia al antecesor de López en las áreas de Cultura y Educación que, además, logró en septiembre de 2013 el dudoso honor de ser el primer concejal reprobado por la Corporación en los años de la actual etapa democrática. Una reprobación que tuvo que ver menos con el fondo de su acción política que con las formas de sus descalificaciones a la oposición. IU presentó esa reprobación que salió adelante con el apoyo del PSOE y la abstención del PP.

En este caso lo que se afea a la edil forista es "su falta de capacidad, su desinterés, el desprecio hacia las entidades culturales y la falta de empatía con el sector". Pero Martínez va más allá en las críticas al entender que la edil de Foro no "ha estado a la altura de su cargo porque no ha sido capaz de gestionar ni lo grande ni lo pequeño, ni los grandes retos estratégicos ni la gestión del día a día". Y como ejemplo de unos y otros elementos, la socialista destacó que no se llegara a concretar el plan de usos de Tabacalera y la movilización a la que llegaron recientemente educadoras, padres y madres de las escuelas infantiles por la falta de personal en los centros.

Se entiende desde el PSOE que la concejala de Foro ha sido la responsable de una deriva que ha generado la degradación de la cultura y la educación en Gijón y supuesto alcanzar una situación de colapso "en una de las áreas que deberían ser prioritarias".

La reprobación es un mecanismo de reproche político y poca eficacia práctica que ya conocen varios ediles del gobierno de Carmen. A él se enfrentaron también en 2017, aunque acabaron salvándose, Eva Illán y Fernando Couto. A la primera se le criticó su gestión del área social y de participación y al segundo se responsabilizó desde el PSOE de los ataques a Dulce Gallego como presidenta de la EMA. La socialista ganó en los tribunales.