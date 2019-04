Juguetes con conciencia social

En una pequeña nave de Mareo, disimulada entre varios portones, crece un bosque mágico de madera que se recorta y se ensambla en forma de árboles, casitas de juegos, pequeñas camas que podrían ser para los enanitos de Blancanieves, mesas y sillas diminutas y decenas de arcoiris de colores. No es un cuento, aunque lo parece; es el taller de una gijonesa aficionada a la ebanistería y la carpintería que un buen día dejó su trabajo para hacer lo que más le gusta.

Jana García es la peculiar "hada madrina" de un espacio encantado, uno de los muy pocos en toda España que se dedica a la fabricación, artesanal y completamente a mano, de mobiliario y elementos lúdicos y educativos destinados a guarderías que siguen los métodos Montessori, Waldorf y Pickler. Todos ellos basados en un aprendizaje natural, acompasado a la evolución de los niños y con materiales igual de naturales. Un sueño nacido desde las aulas, porque García es maestra de Educación Física, pero que se ha convertido en la mejor forma de hacer de una afición el modo de vida. Lo explica ella misma. "Desde pequeña me ha gustado crear, me regalaron mi primera sierra de calar con doce años y siempre he hecho cosas de bricolaje; de hecho mi gran afición es la elaboración de maquetas y el modelismo. Así que un día decidí entrar en el mundo de la ebanistería para crear los muebles y elementos que reclaman este tipo de pedagogías".

García empezó "en el trastero de mi casa, donde apenas podía moverme para cortar un tablero", y con el tiempo y gracias a la gran demanda que empezó a tener rápidamente "porque casi nadie se dedica a esto, en el caso de Asturias se puede decir que nadie lo hace", decidió dejar a un lado la docencia y dedicarse a tiempo completo a un trabajo para el que "no doy abasto".

De su taller salen ingeniosas sillas que se adaptan al crecimiento de los niños con sólo ir dándole vueltas, cunas apilables para que los niños puedan echar la siesta de manera que se puedan recoger fácilmente, cubos de juego diseñados para que los pequeños trepen y descubran y multitud de materiales pedagógicos pintados con tintes ecológicos que dibujan un universo casi mágico. La estrella, el producto por el que Jana García y su marca, "Tuquinos", se han hecho conocidos: un arcoiris desmontable con el que los niños pueden experimentar mil formas de montaje diferentes, en madera ligera llegada desde Valencia, de varios tamaños y en vibrantes colores. "Tengo muchísimos pedidos, ha gustado mucho y es algo que ha salido de aquí, y eso que al principio no apostaba mucho por ello", reconoce la ebanista.

Muchos de sus trabajos son encargos específicos, que le llegan de toda España "y casi nada de Asturias", lamenta. Como una casa de juegos íntegramente creada en madera, con dos plantas y terraza incluida, que se trasladó en un camión desde Gijón hasta Madrid para montarla en una guardería. "Primero hice una maqueta y fuimos cambiando cosas sobre la marcha", señala la gijonesa.

Lo que más le piden es mobiliario (cunas, mesas, sillas, balancines para trabajar la psicomotricidad), siempre siguiendo las metodologías educativas de los años 60 que "buscan la autonomía del niño para dejarlo crecer libre, explorando, y con elementos adaptados a su tamaño y necesidades". El taller no para casi nunca, y ahora mismo "estoy trabajando para una guardería que abrirá en el centro de Gijón en unos meses", indica García. Pero no es lo más frecuente. La mayor parte de los pedidos le llegan de Madrid, Barcelona, Valencia o el País Vasco, donde "tienen más calado estas pedagogías".

Además, de su taller salen numerosos juegos también pensados desde la filosofía Montessori, como abecedarios de madera de colores para aprender las letras repasando surcos, regletas matemáticas que también son piezas para construir, ciudades con coches de madera y árboles con imanes para cambiar de estación o robots de colores a los que se les puede cambiar la ropa. Todo convenientemente testado por una joven experta, "mi hija Gala, de cinco años, que prueba los juguetes y me dice si les gustan o no".

Los juguetes de madera, que vende en su página web y en algunas tiendas especializadas de Gijón, "vuelven a estar de actualidad, la gente busca calidad y cosas naturales", diagnostica Jana García, encantada con su trabajo pero testigo incómodo de una realidad molesta. "Cuando voy a comprar madera o tornillos me tratan con condescendencia por ser mujer; se creen que es para manualidades y aún cuesta que te tomen en serio", relata. Hasta el punto de que "cuando negocia mi marido, le hacen mejor precio". Pero, a pesar de las adversidades, su bosque de fantasía sigue creciendo a la par que su imaginación. "Siempre estoy inventando". Y cada vez más clientes se suman a su proyecto.