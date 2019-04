Condenan a una víctima de maltrato por vilipendiar a los policías que la protegían

La mujer de 43 años y beneficiaria de los programas de protección para víctimas de violencia de género procesada por injurias a cuatro agentes de la Policía Local de Gijón reconoció esta mañana los cargos que pesaban contra ella y aceptó una pena de seis meses de multa a razón de cuatro euros diarios -720 euros- y el pago en concepto de responsabilidad civil de 500 euros para cada uno de los policías injuriados. En suma, esta mujer -que ha sido condenada por denuncia falsa tras acusar hasta en seis ocasiones a su expareja de quebrantamiento de condena y en todas salió absuelto o se archivó la causa- deberá abonar 2.720 euros que la condenada ha optado por fraccionar en 24 plazos, tal y como le ofrecieron en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, donde se juzgó esta causa.

De esta forma, Natalia M. G. llegó a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y el letrado de la acusación particular. Esta mujer, tal y como ha reconocido, es beneficiaria del sistema de protección de víctima de violencia de género, en concreto estaba integrada en el programa VICOP, la sección de Vigilancia y Control de las Órdenes de Protección de la Policía Local de Gijón. En marzo de 2018, esta mujer escribió un mensaje en la red social Facebook cargando contra los agentes que la protegían. "Que no me hacen daño ya la Policía Local grupo VICOP en Gijón, qué falsedad, no podéis llevar víctimas cuando los primeros maltratadores soy vosotros si la víctima no se deja manipular a vuestro antojo€ pues yo no... Se me hará otra seguridad, y cada uno recoge lo que siembra en esta vida, lo tengo todo grabado y guardado y mi abogado particular también€ eso se llama negligencia, y ahí nos veremos€ no lo dudéis, qué asco llevar placa así... así cualquiera se gana el sueldo... pues no os va a salir bien, existe la Nacional, El SAF, La Guardia Civil y pagarme un guarda espaldas particular y lo haré€ sois el último escalafón la Local y os creéis por encima de quién", publicó en su red social. Ese escrito, que ella misma ha reconocido esta mañana, constituye un delito de injurias por el que ha sido condenada al pago de una multa de 720 euros y a que indemnice con 2.000 euros a los cuatro agentes afectados.

Esta mujer no es la primera vez que se enfrenta a un procedimiento judicial contra ella. En enero de este año fue condenada por un delito de denuncia falsa a una pena de 1.800 euros de multa y del pago de 1.000 euros en concepto de daños morales al que fue su pareja sentimental, al que acusó de quebrantamiento de la orden de alejamiento que existía entre ambos hasta en seis ocasiones.



"Ideación paranoide"

La orden de alejamiento desde octubre de 2016. Tras un altercado entre ambos, en un juicio rápido, el hombre aceptó la pena de dos delitos de maltrato doméstico por los que le impusieron 50 días de trabajos en beneficio de la comunidad, así como una orden de alejamiento que tiene vigencia hasta mayo de 2019. A partir de tener esa orden de alejamiento -y disfrutar de ayudas como víctima de violencia de género- se sucedieron las denuncias por quebrantamiento contra él. Hasta seis. En todas ellas o bien se archivó la causa o bien resultó absuelto de todos los cargos. Tras uno de esos litigios, en abril de 2017, la magistrada ordenó un examen psicológico de la denunciante que determinó que "exhibe un discurso inestructurado, genérico, sin orden cronológico, inconsistente y ausente de contextualización; se centra en los efectos sin aludir a los hechos y puntualmente exhibe ideación paranoide".

Por último, durante el último juicio contra su marido, la Fiscalía retiró los cargos contra él y pidió que se abriesen diligencias contra ella por denuncia falsa, un delito por el que finalmente fue condenada. Ahora, la justicia vuelve a fallar contra ella por un delito de injurias.