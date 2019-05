"La prostitución en España llama a las mafias", dice la víctima de trata Amelia Tiganus

"Debemos exigir un censo de mujeres prostituidas en España. El país se está convirtiendo en un destino de turismo sexual". Así lo considera Amelia Tiganus, víctima de trata, que visitó ayer Gijón para participar en un debate sobre feminista y proxenetas con motivo de la presentación del videoclip "Ella", del grupo "Fuera de Control", en la Escuela de Comercio. La joven advierte de que "las ideas neoliberales" están "intoxicando" a la corriente feminista para "vender la idea de la prostitución como algo empoderador".

La joven es una de las más de cien mujeres que participan en el videoclip musical. "La idea de la canción era hablar de las prostitución desde otro enfoque y centrándonos en los proxenetas, en los hombres que lo demandan", explica. Tiganus ve necesario cambiar el tema del debate y "ampliar los marcos" porque, explica, "el sistema comienza en el propio Estado, que incluye los beneficios de la prostitución en su PIB anual". La experta tampoco entiende que la sociedad critique ahora abiertamente la existencia de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y no los locales de prostitución, que a sus ojos son "auténticos campos de concentración de mujeres empobrecidas". La raíz del debate, según ella, es aclarar si la prostitución es "realmente una decisión de la mujer" o no. "Cuesta entender que alguien elija libremente someterse a un desconocido", apunta, y advierte de que mantener la prostitución como una opción laboral más puede "desembocar en un futuro horrible". "Las mujeres somos las primeras en irnos al paro durante las crisis. ¿Queremos que nuestro trajo sea satisfacer a hombres que no deseamos?", sentencia.